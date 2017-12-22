美股一周展望：逆向入手衰股 今年的煤块明年可能变成钻石

路透旧金山12月22日 - 2017年有些投资者被Under Armour、通用电气等表现糟糕的股票套牢，但随着12月临近尾声，他们可能要牢记有时煤块也能变成钻石。

资料图片：2016年12月，美国纽约，纽约证交所交易大厅内交易员工作场景。REUTERS/Brendan McDermid

投资顾问正在一年中的最后几周调整客户的持仓组合，那种要抛掉牛市中的落后分子(或是不再受分析师青睐的个股)的本能，可能是自残。

标普500指数的涨势已将市盈率推升至2002年以来所未见的高位。在匆匆争抢科技股和其他高成长性股票之际被忽视的一些落后个股，可能会在岁末年初吸引到低接买盘。

“买入衰股的逆向操作策略可能会迎来好年景，”Solaris Group的首席投资长Tim Ghriskey表示。

Ghriskey最近几个月购买了通用电气(GE.N)的股票，该公司正努力将业务重点从煤炭和天然气向可再生能源转型，其股价今年大跌45%。他相信这家有125年悠久历史的大型集团公司能够恢复增长，或被分拆成多个公司。

一些在2016年表现最差的股票在2017年满血复活，其中包括福泰制药(Vertex Pharmaceuticals)(VRTX.O)和医疗器械生产商Illumina(ILMN.O)，这两家公司今年已经反弹了69%甚至更高。

本月在调整客户的资产组合时，Longbow资产管理公司负责人Jake Dollarhide增加了对克罗格(Kroger)(KR.N)以及其他股价受到冲击的超市的持仓。今年6月亚马逊(AMZN.O)宣布收购全食超市(Whole Foods Market)WFM.O时，这些公司股价遭受打击。

克罗格股价今年累计下跌20%，最近该股的预期市盈率为14倍，而最近五年的平均水平为27倍。

“食品杂货店具有地域性特点，不是互联网题材。克罗格到处都有，你甚至都注意不到旁边还有亚马逊，”Dollarhide表示。

追随“道指狗股(Dogs of the Dow)”投资策略的投资者每年买入那些股息收益率最高的道指成分股，押注这些股票是被超卖了。目前这类公司包括：威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)、国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)和埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)，它们的股息收益率都在3.7%或更高。

上述三支股票在今年年初时也被视为“道指狗股”，但它们今年的表现仍然逊色。不过，一个采取狗股投资策略的投资者也可能在2016年12月时买入了下列股票，比如：波音(BA.N)，该公司股票今年以来上涨了近一倍；卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)年内迄今涨幅为64%；思科(Cisco Systems)(CSCO.O)上涨28%。

道指狗股

公司名称 年内迄今总回报 股息收益率

威瑞森通讯 (VZ.N) 3.7% 4.5%

IBM (IBM.N) -4.3% 3.9%

辉瑞 (PFE.N) 16.7% 3.7%

埃克森美孚 (XOM.N) -4.7% 3.7%

雪佛龙 (CVX.N) 6.8% 3.6%

默克 (MRK.N) -1.8% 3.4%

可口可乐 (KO.N) 14.9% 3.2%

宝洁 (PG.N) 12.3% 3.0%

思科 (CSCO.O) 32.8% 3.0%

通用电气 (GE.N) -43.3% 2.8%

来源: 汤森路透数据，截至12月20日收盘价，总回报包含股息收益

2017年迄今标普500指数表现最优股和最差股的动态图表：tmsnrt.rs/2BhvwkC

耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N)股价在2016年下挫19%，在道琼成分股中敬陪末座。不过过去12个月，耐克股价强力反弹劲扬25%。

安德玛(Under Armour)(UAA.N)股价年内迄今跌掉48%，部分是因为来自耐克的竞争压力升高，也因此成为标普500成分股中表现第三差的个股。去年1月，多数分析师还建议买进安德玛，没人建议卖出。如今，多数分析师对这家公司股票持中性看法。

去年底标普500指数成分股表现最差的10档股票中，有四档股票今年全年的增幅料高于标普500指数上涨的20%，显示出分析师的预估不见得靠谱。

其中域名注册供应商VeriSign (VRSN.O)飙涨53%。工业自动化系统商艾默生电气(Emerson Electric)(EMR.N)也跳升24%，其中多数涨幅是在上个月创下，此前艾默生电气放弃了竞购罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) (ROK.N)。(完)