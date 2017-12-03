美股展望：政治风险步步逼近 却难吓跑担心踏空的投资者

路透纽约12月1日 - 华尔街担心错过一波大行情，这种情绪似乎正在压倒随着12月到来而不断上升的政治风险。

2017年12月1日，美国纽约证交所内的交易员。REUTERS/Brendan McDermid

共和党人削减企业税的戏码临近大结局，此外若不能在12月8日之前达成预算协议，美国政府可能又有关门之虞，这些因素正导致投资的政治风险不断提高--然而投资者目前尚未真正做出反应。

“现在市场的假设认为，一切危机都能设法度过，但变数实在是太多了，”Federated Investors(FII.N)驻纽约的首席股市分析师Phil Orlando说。

除了税改议案的拉锯战外，华尔街还将关注12月8日，这是通过拨款议案以防美国政府停摆的截止期限，这一天美国将触及举债上限；此外还有12月12日，阿拉巴马州将举行补选参议员的特别选举。

美国总统特朗普周二在推特上发文警告，“我认为不会达成什么协议”来维持政府运转，这项工作将拖过12月8日。不过，白宫方面周三表示，不会出现这样的可能性。

通常，仅仅是政府停摆这一件事，就能让基金经理人增持更多现金。根据LPL Financial，2013年上一次政府停摆前，标准普尔500指数在八个交易日里跌了2.6%，在政府关门期间平均跌幅为0.6%。预计美国财政部将想方设法尽力维持，国会采取行动的紧迫性没有那么高，因此债务上限的忧虑可能延烧至明年。

而标普500指数年内迄今涨幅接近18%，一些投资组合经理人认为作壁上观的风险更大。纵观今年全年，股市面对各种僵局却一路上涨，这些僵局包括与朝鲜的紧张关系，以及前美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在国会作证说，特朗普解雇他是为了破坏FBI调查通俄门。

周五美股大跌，因有报导称，前美国国家安全顾问弗林准备指证特朗普在总统选举获胜前指示他同俄罗斯接洽。不过股价很快又收复失地。

尽管心存疑虑，但Orlando尚未将资产更多转为现金，他表示这在很大程度上是因为企业获利仍在增长，即便税改法案通不过，企业业绩也会继续向好。

Orlando表示，如果税收立法失败，他预计标普500指数最多会跌10%，如果是那样他就买入，因为预计标普500指数会在未来18个月内达到3,000点。

**重要事件接踵而来**

加州Novato基金公司Hennessy Funds(HNNA.O)的投资组合管理人Brian Peery表示，政府停摆或税改法案失败，将会催生一波迅速抛售，但消费者信心的上升最终将继续推动市场在未来一年走升。

“如果出现10%的修正，我就会买进，”他说。

对政治风险无动于衷的不仅仅只有股市。

新墨西哥州Santa Fe的Thornburg投资管理公司，其市政债券基金经理人Christopher Ryon说，共和党的税改议案可能最终导致市政债市场规模缩减25-30%。

与此同时，如果高税收州的居民不再能全部抵扣州和地方房产税，那么免税的市政债券就会成为富裕投资者减少其应纳税所得的少数几种方式之一，因此市政债的需求势必会提高。

这样一来，Ryon基本上采取按兵不动的态度。“这项(税改)法案会带来大量意想不到的后果，”Ryon说。“未来一两周将会非常有趣，我们将见证事情发展的全过程。”(完)