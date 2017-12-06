美国投资者超配股票持仓 尽管担心市场修正--研究

路透纽约12月5日 - 年龄在40岁及以上的美国投资者中，有四分之三担心股市修正最终会让绵延多时的牛市划下句点，不过多数投资者仍不愿离场。

据Global Atlantic Financial Group周二公布的一项全国性研究，69%的较年长投资者股票配比仍较高，可能令许多股票布局欠佳的投资者面临不可避免的下滑。

“2008年的金融危机令投资者受创，但我们的研究显示，许多投资人并未准备好再次面临大幅下滑，”Global Atlantic的退休配置部门主管Paula Nelson表示。

“显然投资者需要更好的策略保护自己免受未来市场修正和波动的影响，尤其是在他们步入收入巅峰阶段，并为退休做准备的时候，”她补充称。

这项研究在10月和11月由全球市场分析机构Ebiquity进行。调查访问了1,005位通过个人买股、上市交易基金(ETF)、共同基金、401计划和个人退休账户投资股票的投资者。

59%的在职投资者表示，股市若大幅下跌，将推迟他们的计划退休时间，25%的退休人员表示，这将打乱他们的退休生活。

尽管如此，52%的受访者称他们相信股市五年内还是能维持涨势，即使下滑，跌幅也不会超过10%。

据Global Atlantic研究，最普遍的投资策略是稳定收益型投资(34%)，接下来是防护/保本型投资(26%)，以及成长型(24%)投资。

女性投资似乎比男性更加保守。43%的受访女性称稳定型投资占了她们投资的较高比例，男性比例为34%。30%的女性看好保本型投资，男性比例为23%。

56%的投资者称他们觉得股票和固定收入投资同样吸引人，32%的人倾向于股票，22%的青睐固定收益投资。着重混合型投资的人群中女性比例要超过男性，分别为52%和38%。

研究发现，美国一般40岁及以上的投资者平均在股市的投资为210,051美元，退休人员平均投资为236,148美元。(完)