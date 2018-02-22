美股收低 因美联储会议记录推高公债收益率

路透纽约2月21日 - 美国股市周三震荡收低，逆转稍早涨势，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布1月会议记录后，美国10年期公债收益率升至四年高位。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。美联储在1月宣布维持利率不变。

在会议记录公布后，股市最初上涨，三大股指触及盘中高位。但之后股市缩减涨幅，因美国可能以更快的步伐加息，带动公债收益率升至四年高位。

“美联储会议记录显示联储决策者不太担心通胀，这是市场乐见的，”State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone表示。

“但自此之后，市场认识到美联储政策会议是在1月底进行的，之后出炉了强劲的美国就业(平均时薪上涨提速)和CPI数据，且决策者还表示，加息是适当的做法。”

根据汤森路透数据，目前市场预期美联储在3月政策会议上加息25个基点的机率为93.5%。美联储预期2018年加息三次。

道琼工业指数.DJI收跌166.97点，或0.67%，收报24,797.78点；标准普尔500指数.SPX下跌14.93点，或0.55%，至2,701.33点；纳斯达克指数.IXIC收低16.08点，或0.22%，至7,218.23点。

在通胀忧虑拖累标普500指数从1月26日高位急跌了逾10%后，股市在近几个交易日反弹，美国10年期公债收益率在2.9%关口附近稳定下来。尽管今日反弹，但标普500指数一直未能令人信服的守在50日移动均线这一关键支撑水准之上。

“美股出现这样的V型反弹并保持反弹势头是不同寻常的，”U.S. Bank Private Client Reserve董事总经理Jeff Zipper表示。

“我们不断听到可能再度测试上述底部的说法，但我们要看看市场挺不挺得住。”

升息前景和美国1月成屋销售数据意外下跌拖累地产股下挫1.81%。公用事业和电信股也下挫超过1%，他们因股息收益高而被视为债券型类股。

指标10年期美债尾盘跌13/32，收益率报2.9408%，周二尾盘报2.893%。

美国各证交所共计成交69.6亿股，低于过去20个交易日的日均成交量84.9亿股。

纽约证交所跌涨股家数比为1.17:1，纳斯达克市场涨跌股家数比为1.24:1。(完)