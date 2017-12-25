分析：比特币回落 但加密货币概念股仍稳守涨幅

路透纽约12月22日 - 尽管比特币近期回落，而且市场参与者疑虑重重，但因比特币狂潮在近几周暴涨的股票却设法守住了大多数涨幅。

资料图片：2016年10月，美国纽约曼哈顿，纳斯达克股票交易市场外景。REUTERS/Shannon Stapleton

路透对17家发布过有关区块链或加密货币声明的公司股票进行的分析显示，从他们发布声明至周四收市期间，这些股票平均上涨224%。

譬如像饮料制造商Long Island Iced Tea Corp (LTEA.O)，其股价周四飙涨近300%，此前该公司称将更名为Long Blockchain Corp，以反映公司以区块链技术为新的业务焦点。

这样的走势不禁让人想起了科技热潮，当时诸如Zapata及Books-A-Million等公司在宣布互联网业务或推出更新的网站后市值飙升。互联网泡沫破裂后，许多此类公司要么关张大吉，要么价值缩水。

“加密货币相关新闻层出不穷，”Robert W. Baird驻密尔沃基的董事总经理Michael Antonelli称。“越来越多的公司更名令人愈发担忧，这与网络泡沫时期的现象十分相似。”

随着比特币BTC=BTSP跌破12,000美元，很多加密货币概念股周五承压。Riot Blockchain (RIOT.O)收跌11.16%，至24.52美元；Overstock.com (OSTK.O)跌2.52%至65.75美元。Overstock 8月份宣布，将接受代币(alt-coin)支付。

即使周五下跌，比特币价格仍然较11月初上涨一倍多，而相关概念股股价仍然远高于它们发布加密货币相关声明前的水平。

虽然这些股票容易受到比特币本身价格波动的影响，但分析师警告称，投资者应当确认这些公司有可靠的商业模式。

“现在是买家要小心的时间，”TD Ameritrade驻芝加哥的首席市场策略师JJ Kinahan表示。

“长期来看，对这些公司可能不利。因为等比特币市场真的平静下来后，将和大部分产品一样，不会每天都有疯狂的走势，届时投资者将重新审视这些公司及其真实业务状况。”(完)