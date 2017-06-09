美股标普和道指收平盘但纳指创新高 稍早前FBI局长科米作证

路透纽约6月8日 - 美国股市周四重现“特朗普行情”，但标普500和道琼工业指数基本收平盘，此前美国前联邦调查局(FBI)局长科米称特朗普总统撤换他，试图干扰FBI对去年大选时特朗普竞选团队可能同俄罗斯共谋的调查。

纳斯达克指数创下纪录收盘高位，受英伟达和雅虎上涨提振。

在科米在参议院委员会作证前，交易商坐立不安。参议院周三公开了科米预先准备的证词。

市场的担忧在于特朗普政府能否抛开这次调查，推进其减税和放松监管的动能。

周四股市重现特朗普行情，利多银行及和基建支出相关的板块，标普500金融指数上涨1.1%。

标普1500建筑和工程指数上升1.4%，建材股指数上升1.5%。

Wells Fargo Investment Institute资深全球股市策略师表示，就以往消息披露的情况来看，如果是有任何状况的话，我们早就应该已经听到了。

美国商务部长罗斯称对美国钢铁产业进行全国安全审查，将寻求保障美国钢生产商和消费者的利益，这消息也支撑基建股，尤其是钢铁类股。

标普1500钢类指数跳涨4.1%，为4月20日来最大单日涨幅。

美国前FBI局长科米周四称，毫无疑问，俄罗斯干预了美国大选，但总统特朗普没有要求他停止对此事的调查。

道琼工业指数.DJI收高8.84点，或0.04%，至21,182.53点；标准普尔500指数.SPX收涨0.65点，或0.03%，至2,433.79点；纳斯达克指数.IXIC收升24.38点，或0.39%，至6,321.76点。

公用事业股在标普500指数中跌幅居首，因公债收益率跟随德债收益率上涨，此前欧洲央行上调欧元区经济成长预估，尽管央行暗示因通胀仍然迟滞，将维持其刺激计划。

标普公用事业指数跌0.88%，为3月来最大单日跌幅。

交易商相当关注英国大选结果。

阿里巴巴(BABA.N)劲扬13.3%，报142.34美元，此前公司预计2018会计年度营收增长45-49%。

雅虎YHOO.O上涨10.2%，至55.71美元。雅虎持有阿里巴巴15.5%股权。

英伟达(NVDA.O)升7.3%，报159.94美元，此前花旗看多该公司，预计股价长期可触及300美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70.7亿股成交，过去20日的平均日成交量为66.2亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.36:1；纳斯达克市场为1.98:1。(完)