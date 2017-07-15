美股道指和标普500指数创下纪录最高收位 因美国升息前景减弱

路透7月14日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周五均创下纪录最高收位，此前公布的经济数据疲弱，降低了对美国今年再次加息的预期。

尽管摩根大通(JPM.N)等大行公布的季度业绩好于华尔街分析师的预期，但金融股走低，限制了大盘日内涨幅。

数据显示，美国6月消费者物价指数(CPI)持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，令对美国第二季经济成长强劲的预期减弱。

State Street Global Markets北美宏观策略部门主管Lee Ferridge说，经济数据直指在相对宽松政策下经济表现持续平平，显然宽松政策过去几年扶助了市场。所以市场担忧的是，这势头是否会持续。

在数据公布后，市场预期美国12月升息的机率为48%，低于周四尾盘的55%。

美联储主席叶伦在本周稍早表示，在通胀持续偏低的情况下，未来可能逐步升息。

标普金融股下跌0.5%，是标普500指数中唯一下跌的板块。

道琼工业指数.DJI收升84.65点，或0.39%，至21,637.74点；标准普尔500指数.SPX涨11.44点，或0.47%，至2,459.27点；纳斯达克指数.IXIC升38.03点，或0.61%，至6,312.47点。

CBOE波动率指数触及1993年12月来最低收位。

本周，道琼工业指数升1.1%，标普500指数上涨1.4%，纳斯达克指数上升2.6%。

纳斯达克指数本周周线百分比升幅是年内最大。

中小盘Russell 2000指数也触及纪录最高收位。该指数今年表现不及标普500指数。

美国四大银行公布的季度业绩好于分析师预期。不过，分析师称，投资者指望看到更好的业绩，和听到银行高管对银行前景有更好的看法。

摩根大通跌0.9%，花旗(C.N)下滑0.4%，富国银行(WFC.N)下跌1.1%。

“金融股在过去几周表现很强劲。股价在业绩公布后略为回落，但之后，要认为季度表现良好，你才会买入，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。

金融股本周下跌0.7%，之前一周周线升1.5%。

美银(BAC.N)，高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)将在下周公布业绩。分析师预期标普500指数成份股企业第二季盈利同比上升8.1%。根据汤森路透，第一季盈利表现为2011年来最好。

投资者将密切关注公司盈利，以研判在通胀温和及近期经济数据好坏不一的情况下，股市估值偏高是否得到支持。

亚马逊(AMZN.O)上涨0.1%。一美国众议院民主党议员要求就亚马逊收购全食超市(WFM.O)将对消费者造成的影响举行听证。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.54:1；纳斯达克市场为1.29:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约53亿股成交，过去20日的平均日成交量67亿股。(完)