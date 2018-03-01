美股尾盘下滑大幅收跌 标普指数月度表现为2016年1月以来最差

路透纽约2月28日 - 美国股市周三收盘大幅下跌，尾盘遭抛售，受累于对升息的担忧。道琼工业指数和标普500指数录得2016年1月以来最大月度百分比跌幅。

标普500指数连续10个月的涨势亦告中断，全月交易波动性大幅上升，且市场担忧通胀上升将促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)加快升息步伐。

新任美联储主席鲍威尔周二的讲话重燃今年升息次数可能多于预期的忧虑，也继续拖累市场。

“投资者仍在试图消化美联储从现在到今年年底会走到哪一步，鲍威尔显示出偏鹰派的倾向，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig说。

尾盘走软突显出投资者惊魂未定。”我们更希望最后一小时会呈现强势，”Hellwig说。

能源股下跌，追随油价跌势，标普500指数各板块中，能源板块创单日最大跌幅，但标普500指数跌破50日移动均线导致午后卖盘加剧。

“算法对技术性突破做出回应，并启动卖出程序，”O’Neil Securities的纽交所交易大厅主管Ken Polcari表示。

Cboe波动性指数收高1.26至19.85，创一周最高收位。

道琼工业指数.DJI收低380.83点，或1.5%，至25,029.2点；标准普尔500指数.SPX下挫30.45点，或1.11%，至2,713.83点；纳斯达克指数.IXIC跌57.35点，或0.78%，至7,273.01点。

道琼工业指数和标普500指数2月分别跌4.3%和3.9%，纳斯达克指数当月下挫1.9%，创2016年10月以来最大单月百分比跌幅。

美联储主席鲍威尔周二对美国经济发表乐观看法，称数据强化了他对通胀的信心。鲍威尔讲话后，交易员对美联储今年将加息四次的预期升温。

零售股是今日的亮点。Booking Holdings(BKNG.O)涨6.8%，之前该公司公布乐观季度获利。廉价服饰业者TJX(TJX.N)跳涨6.9%，因公布的同店销售数据乐观。

据汤森路透I/B/E/S，在已公布业绩的标普500指数成分股企业中，有约76%的公司获利超过预估。这一比例高于过去四个季度的平均水准72%。

新基(Celgene)(CELG.O)重挫9%，拖累医药板块。之前美国医疗监管机构拒绝该公司寻求批准其多发性硬化症药物的申请。

纽约证交所涨跌股家数比为1:2.55，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1:2.65。

有15只标普500指数成份股触及52周新高，13只触及新低。有59只纳斯达克指数成份股触及新高，72只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约81亿股，过去20个交易日的日均成交量84亿股。(完)