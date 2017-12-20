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December 20, 2017 / 7:19 AM / 6 days ago

美国税改议案已于参议院通过 但因程序纰漏须再经众议院表决

1 分钟阅读

路透华盛顿12月20日 - 美国共和党主导的参议院在周三清晨通过了1.5万亿美元的大规模税改议案，该党及总统特朗普更加接近取得胜利，将成就逾30年来最大规模的税制改革。

然而对于共和党人士而言，这场料将在数小时后取得的胜利却夹杂了一些尴尬，因共和党在最后一刻遭遇程序问题，导致他们必须安排周三稍晚在众议院再次就该议案进行表决。

共和党对于这个错误不以为意。

“听着，是人就会犯错。有个幕僚出了点纰漏。这并不是西方文明的终点，”共和党参议员肯尼迪(John Kennedy)周二晚间向MSNBC表示。

白宫立法事务主管Marc Short在提到众议院再表决一事时表示，“对于一个规模这么大的立法行动来说，这并非不寻常的事。”

一致反对税改议案的民主党议员，则是对此一疏忽大加抨击，称这反映出共和党人在研拟这个议案时急就章且秘密进行的程序。

美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)在声明中表示，“众议院重新表决，是共和党税改骗局的内容有多么粗糙的最新证据。”

参议院虽然对议案的改动不大，但意味着这需要再经过众议院表决，预定将于周三早上稍晚进行，预料将可获得通过。之后将送交总统特朗普签署成法律。(完)

编译 张明钧; 审校 白云

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