焦点：美国减税法案通过在即 鲍威尔政策观面临初步考验

路透华盛顿12月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)候任主席鲍威尔似乎将等待预期中的万亿美元减税计划发挥作用，薪资增长和通胀低迷佐证了他关于经济动能不足的观点。总统特朗普选择鲍威尔出任美联储新主席，以保证经济持续复苏。

2017年11月28日，美国华盛顿，获特朗普提名为下届联储主席的鲍威尔在参议院作证词陈述。REUTERS/Joshua Roberts

鲍威尔在全年的声明中、尤其是近期在参议院的提名确认听证会上，一直明确表示他认为通胀促使美联储升息步伐快于预期的风险极小，薪资增长低迷表明还在观望的劳动者仍未进入就业市场。

上周五公布的新数据进一步印证了上述观点。11月份就业增速快于预期，但薪资增速仍低迷。就业的劳动年龄人口占比延续六年来的稳步复苏势头，接近危机前峰值。

鲍威尔对美国参议院金融委员会委员表示，尽管失业率处于17年低点4.1%，“仍没有感觉到经济过热或就业市场明显趋紧”，并称美联储应当渐进加息。

与此同时，鲍威尔同僚们的辩论却强调了美联储加速升息步伐情况下的其它风险。

一些决策官员认为，美联储在通胀如此低迷之际升息，已经削弱了其信誉度。其他官员还指出，如果美联储在长期利率停滞不前的情况下继续上调短期利率，会让债券收益率曲线出现倒挂，而这是经济衰退的典型信号。

“如果美联储的示例出错，认为最终不会实现通胀，而且其在利率方面的行动过火，市场则会感到委屈，”芝加哥Northern Trust的首席经济分析师、美联储理事会前风险官员Carl Tannenbaum称。

其他分析师开始认为，鲍威尔2月上任后，可能会意外地表现鸽派，届时减税可能启动，美联储可能选择袖手旁观。

**美联储或更偏鸽派**

国际金融协会(IIF)首席经济学家Robin Brooks称，鲍威尔曾是一位投资银行家，而非专注于某个特定分析框架的经济学家，在通胀回升前，他将领导“一个更加以数据为驱动的美联储，这在当前时刻意味着一个更偏鸽派的美联储”。

他预计，鲍威尔领导下的美联储明年仅升息两次。

美联储决策者本月开会时将就共和党税改计划的影响给出初始数据。预计届时联储将进行今年的第三次升息。决策者还将更新对2018年及以后的经济和利率预测，这将是税改提纲明确后首次进行的此类预测。

参众两院的共和党高层正急于完成谈判，推动税改计划成为法律。

尽管叶伦在2月之前仍担任美联储主席一职，但她在周三下午按计划举行的最后一次记者会，将设定鲍威尔所要继承的政策框架。鲍威尔将以在任理事的身份参会，并帮助起草联邦公开市场委员会(FOMC)当天要发布的声明。

这是一个团体在对抗一个基本面问题。

美国经济离充分就业的状态大概还差0.5个百分点，在这种情况下物价和薪资本应上涨。但二者目前都依然疲弱。

减税法案将使数以百亿美元的资金回流到企业和家庭。

如果经济仍有“迟滞”之处，随着支出和投资增长，及更多劳工被雇佣，实质经济成长将会提速。但如果经济接近或高于其潜能，就像一些指标所暗示的，其可能仅导致物价增幅快于理想水准，或者是股市和其他资产价值大涨令人担心出现泡沫。

随着税改计划在国会通过，高盛、摩根大通等预测机构预计，美联储将加速升息，基本上预计美联储将有必要抵御通胀的后果。

高盛经济学家David Mericle和Alec Phillips最近在分析报告中称，减税方案，未来几年“需要美联储再升息两次。”

但鲍威尔过去一年的公开演讲和评论显示，他对于美联储慢慢来的做法可以延续下去的信念不断调整，给劳工更多时间摆脱2007-2009年危机而不致引发其他经济风险。

“宽松政策不会创造高通胀率或信贷过度增长，而是协助恢复充分就业，”鲍威尔在6月一次演说中表示。那次演说是他成为下任美联储主席热门人选之前最后一次有关货币政策的详细演讲。

他的看法与特朗普及现任美联储主席叶伦的立场一致，而在美联储讨论是否及如何应对税改计划时，他对此一立场的坚持程度，将扮演关键角色。

在他的任命案听证会上，鲍威尔回避对税改议案作任何直接批评或肯定，说财政政策是由国会议员决定。

当被问到，共和党人士宣称调降企业税能创造就业的论调，被美联储内部人员的研究结果反驳时，鲍威尔不置可否。

“那只是某个人的研究，”鲍威尔向参议员表示。“别把它与美联储立场相提并论。”(完)