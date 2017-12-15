美国共和党税改议案投票临近 更多参议员立场动摇

路透华盛顿12月14日 - 美国总统特朗普推动国会批准共和党税改议案的努力周四遭遇潜在障碍，又有两名共和党参议员坚持修改议案，加入到那些支持立场还不确定的议员行列。

佛罗里达州参议员鲁比奥(Marco Rubio)在国会山对记者表示，如果议案不扩大儿童税收抵免的可退税额度，“我就会投反对票...这个额度应该高于1,100美元”。

犹他州参议员Mike Lee的发言人Conn Carroll表示，鲁比奥和Lee正在与其他参议员磋商扩大儿童税收抵免的可退税额问题。现在Lee“对当前版本的税改议案还没有拿定主意”，Carroll在接受电话采访时表示。

美国税法中的儿童税收抵免，是为了降低有孩子的工作家庭的税赋。

共和党税改方案快速推进，却益发显示出此版本税改受惠对象偏向企业和富有的纳税人，国会助理私下表示，这一趋势令部份议员甚感忧心。

他们说，在最后关头对营收成本抵免的条款变动，其前景也不明朗。

税改议案制定者在经过数周抗拒降低最富有纳税阶级的最高税率后，最近几天才同意把税率从39.6%降至37%。

“我关心的是，如果你有钱降低最高税率，就没有一点钱用来哪怕多少提高儿童税收抵免的额度？”鲁比奥说。

白宫发言人桑德斯(Sarah Sander)说，白宫将继续和鲁比奥沟通有关儿童税负抵免。(完)