（修正）美国参议院通过重大税改议案 特朗普朝目标又迈进一大步

（更正：标题后半句话“特朗普如愿以偿”修改为“特朗普朝目标又迈进一大步”，以避免歧义。）

路透华盛顿12月2日 - 美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。特朗普税改的目标是降低企业和富人税负，同时对普通美国民众的税负做出一系列调整。

这次税改若落实，将成为1980年代以来美国税法最重大的改变，共和党人打算未来10年在20万亿美元现有国债基础上再增加1.4万亿美元，来为这些改变买单。他们表示，税改将进一步提振已处在增长中的经济。

投票结束数小时后，特朗普在离开白宫准备前往纽约时对记者发表讲话，赞扬参议院通过了“意义重大的税改”，并称“人民都会非常、非常高兴”。

他表示，待参议院和众议院就各自的议案版本达成一致，最终议案可能会将企业税率从35%“降至20%，结果出来可能是22%，也有可能是20%”。

美国股市已连续数月上涨，因寄望政府将大幅调降企业税。

共和党领袖庆祝他们在参院取得的胜利，同时预测税改将激励美国企业增加投资并促进经济增长。

“我们现在有机会提高美国的竞争力，阻止就业机会流失到海外，并大大减轻中产阶层的负担，”参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)说。

参议院以51-49的票选结果通过税改议案，民主党人抱怨最后时刻拿出的修订版本虽然赢得了共和党摇摆人士的选票，但实在写得一塌糊涂，日后很容易被操纵。

“共和党人好不容易拿出了一个糟糕的议案，并且越改越糟，”参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)说。“黑箱操作再加上时间仓促，最后抛出来的一系列修改意见，会令更多金钱流入富裕人士和大企业的腰包。”

参议院民主党议员无一人投票赞同这项税改议案，但仍无力阻止它的通过，因为共和党人以52-48的席位比在参议院占据多数。

参议院和众议院有可能在下周开始谈判，就各自的议案达成一致。

特朗普希望年底前就能达成一致。这将令他与共和党人取得2017年的首次重大立法胜利。

税改议案在周五和周六早间进行了许多最后时刻的修改。

其中之一是，州和地方房产税抵扣额最高为10,000美元，这点与众议院议案一致。参议院之前提议完全取消州和地方税抵扣。

还有一个修改是，个人和企业的替代性最低税(AMT)不会完全废除。相反，议案游说方表示，个人AMT将会被调整，企业AMT将保持不变。

根据该项议案，企业税将永久性地从35%降至20%，同时总部在美国的企业未来海外获利大部分将免税。这两项修改是企业游说人士多年来一直在争取的。

个人方面，最高收入群体的最高税率将小幅下调。(完)