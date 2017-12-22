分析：美国税改计划条款可能引发与欧盟贸易争议--法律专家

路透伦敦12月21日 - 法律方面的专家表示，即将由特朗普总统签署的税改计划将给美国出口商带来巨大税收优惠，但看起来似乎违反了世界贸易组织(WTO)规定，而且可能引发欧盟与美国之间产生重大贸易争议。

2017年2月20日，布鲁塞尔，欧盟总部在美国副总统彭斯到访时悬挂的美国和欧盟旗帜。REUTERS/Francois Lenoir

对部分美国公司而言，本周国会两院通过的减税和就业计划条款提供的优惠可能是“国外销售公司(FSCs)”计划的两倍。后者造成美国与欧洲之间爆发了数十年来最大的贸易纠纷之一，并在2006年左右被废除。

税改条款规定，出口“无形商品”所得税率在13%左右，整体企业税率为21%。税改计划没有对无形商品进行定义，但在商业领域普遍认为包括专利、商标、受版权保护的材料和技术。

路透对企业以往申报材料的分析显示，“向海外市场出口无形商品所得(FDII)”这条规定每年可为微软、迪士尼、星巴克、甲骨文以及美国银行等公司节省数以十亿计的美元。

法律专家和欧盟执委会称，这看起来等同于提供了出口补贴，实际上就让美国企业可以在他们自己的地盘上削弱欧洲竞争者。

“我们看来面对的是另一种经过重新包装的外国销售公司税法，”布鲁塞尔法律公司VVGB的世界贸易组织 (WTO)专家Folkert Graafsma说道。

“新提出的规则初步看来显然不符合WTO长期以来的法律和惯例，”他说道。

贸易数据显示，美国企业每年出口价值数以千亿美元计的软件、技术、专利权和其它无形商品。

欧盟执委会在美国税改法案通过之前致信美国财长努钦(Steven Mnuchin)，称相关措施看似与WTO协定不符；WTO协定对于成员国如何征收跨境贸易税有管理规则。

“...当前版本的美国税改案所包含的内容，存在着严重妨碍我们两个经济体之间贸易和投资流动的风险，”这封12月12日的信件称，“我们认为避免这一风险符合双方的共同利益。”

十几家美国税务和法律机构周一发布的一项针对该议案的研究报告称，FDII条款“可能违反WTO义务”。

路透咨询的四位法律专家也持相同看法。

“欧盟似乎很有可能向WTO投诉，”意大利佛罗伦萨的欧洲大学学院教授、贸易法专家Ernst-Ulrich Petersmann对路透表示。

微软、美国银行、星巴克及甲骨文未予置评。迪士尼没有回覆寻求置评的请求。

协助编写税改议案的众议院筹款委员会表示，该议案“符合WTO的要求”。

“这项议案只是让整个平台更为公平，使得美国企业能够在世界各地竞争并取胜，包括在美国国内，”一位委员会发言人在回覆路透的问题时称。

**评估影响**

路透联系的大多数欧洲企业团体表示，他们仍在评估该措施的影响。英国工业联盟(CBI)则认为存在风险，CBI是英国最大的企业游说团体。

“其他政府对美国提案采取报复行动，这种风险是真实存在的，”CBI经济政策主管Annie Gascoyne称。

Petersmann表示，WTO明文规定，降低对出口利润的税率，构成非法补贴。

他并称，“如果美国下调营业税或所得税是以相应货物或无形资产的出口为条件，似乎就是按照出口情况提供补贴，这种做法是3.1条款所禁止的。”

FDII税收减免具体能让美国公司获益多少，取决于每家公司现有的税务规划策略，以及出口获利中有多大比例将被归类为“无形资产收益”。(完)