美国减税将带来经济成长、过热及债务升高等情况--IMF总裁

路透印尼日惹3月1日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，她预计美国”复杂的”税改，将带来正负两方面的影响，包括可能导致经济过热的短期增长加速，以及债务攀升的问题。

拉加德周四在接受路透采访时表示，税改能够在2018-2020年间累计带给美国经济增速约1.2个百分点的提振，这应该能在至少几年内帮助提振全球经济增长和贸易。

“在某种程度上，美国经济增速将提高，而且因为美国是个非常开放的经济体，由此可能带来美国对其它国家的需求攀升，这也是个正面影响，”拉加德在为期一周的印尼之行中表示。

美国大刀阔斧的税改，与IMF建议美方采取更简化更有效率的企业税法的部份建议相符。

“鉴于这将对经济成长产生的刺激效应，加上美国经济已然在产能全开的情况下成长，这很有可能导致经济过热，进而拉高薪资，推升通胀，致使货币政策紧缩，利率上扬，”拉加德表示。

**升息的溢出效应**

拉加德称，利率上升将导致一些资金流出新兴市场。20年前资金突然大量外流促使IMF出手救援，印尼等东南亚国家进行痛苦的撙节。

拉加德称，印尼已经做好准备应对美国升息的影响，因为2013年”缩减恐慌”期间，印尼更有力的央行工具得到了测试。当时美联储暗示准备放缓购债而导致债券收益率(殖利率)大涨。

随着印尼卢比兑美元触及逾两年低点约13,800后，印尼入市干预以支撑卢比汇价，周四再度使用这些工具。

但拉加德称，更大的担忧是美国预算赤字和债务增长，2022年起将开始拉低增长率。

财政观察团体Center For a Responsible Federal Budget估计，赤字可能最早在2019年突破1万亿美元。

特朗普政府官员仍认为，减税带动的经济增长加速将使税收缺口最小化。

“因此，经济增速下降且税收减少，最后或许会造成财政赤字增加，这将影响美国的债务水平，”拉加德表示。

“我们并不提倡增加负债，也不提倡提高赤字。而实际上，(美国减税)正好与此背道而驰。”

在谈到国际贸易问题是，拉加德称，应遵重国际贸易规则，但这些包括世界贸易组织(WTO)规则在内的规范应不断地调整，以反映经济不断变化趋势。

拉加德仍坚持其观点，认为贸易是拉动经济增长的引擎，称：”贸易带来的效益大于成本”。(完)