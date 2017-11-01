美国共和党人接近就州税和地方税抵扣达成一致 向税改立法冲刺

路透华盛顿10月31日 - 美国共和党人周二似乎接近就州税和地方税抵扣达成一致，或将保留房地产税、而非所得税的联邦税收抵扣，这可能为共和党人的全面税改计划移除一大障碍。

美国纽约州共和党众议员理德(Tom Reed)称，“最佳平衡点”正在获得税负较重州议员们的支持；这些议员曾表示反对有关废止州税和地方税(SALT)抵税的提议。

州税和地方税的抵扣广受欢迎且实施已久，废除该抵扣是共和党税改设计者和总统特朗普计划中的一项措施。共和党人希望在2017年底之前通过税改立法。

众议院筹款委员会主席布雷迪(Kevin Brady)对记者表示，他将在周二晚间与担心SALT抵税的议员们会面。他称，税改法案文本料将在周三公布。

这些针对州税与地方税抵扣的妥协，将可降低对高收入中产家庭的税负冲击，尤其是在纽约、新泽西、加州等所得税率较高的州。这些州在国会有足够的共和党议员可以颠覆税改议案。

税改计划中的其他要素则仍悬而未决，包括那些影响到退休储蓄、小企业及企业利息支付的提案。

众议院议长莱恩周二与保守派团体进行了会谈，根据知情人士说，众院版本的法案料将把企业所得税最高税率从35%降至20%；以两三年的时间分阶段来取消最富有的纳税民众的房地产税；并且可能为美国企业设下海外获利汇回税。

特朗普在白宫说，他希望国会能在11月23日感恩节前通过税改。(完)