从特朗普减税计划中受益最大的将是富人--政策研究机构

路透华盛顿9月29日 - 独立专家对特朗普减税计划的首次详细分析显示，从减税中受益最大的将是美国最富有的阶层，而许多中等偏高收入人士将面临增税。

美国参议院一委员会公布了下一财年的预算计划，其中考虑进了减税导致政府收入减少这点，等于将特朗普的税改提议又往前推进了一步。

华盛顿税收政策中心(Tax Policy Center)的报告显示，到2018年，约12%的纳税人面临平均约1,800美元的增税。

报告称，那包括逾三分之一的年收入介于约15万美元至30万美元的纳税人，主要因为多数法定扣减项目将取消，包括州和地方税。

分析显示，假如未来十年减税5.99万亿美元的同时联邦收入也将净减少2.4万亿美元，共和党的税改提议将加剧联邦赤字的增加。

特朗普形容他的提议是“中产阶层的奇迹”，但税收政策中心的报告认为，特朗普的提议对中等收入纳税人实施的减税存在不均现象。到2018年，所有收入群体的平均纳税款将下降，但每个群体中的部分纳税人将面临增税。

税收政策中心称，收入最高的1%人群--收入高于73万美元--能获得总税惠的约50%，税后收入预计将平均增加8.5%。

“面临增税的最大一部分人将是...那些或许属于中等偏高收入的人士、高收入专业人士，那些2017年年收入介于15万至30万美元的人，”税收政策中心的副主管Eric Toder说。

该中心的分析显示，收入排在后95%的纳税人预计能减税0.5%-1.2%。

该机构称，提议的企业和小企业将令联邦收入在未来十年内减少2.6万亿美元，将主要惠及高收入纳税人。

而特朗普自己承诺过的是，税改计划不会让富人受益。(完)