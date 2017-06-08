美国富人与企业觊觎税改甜头推迟缴税 联邦债务料加快逼近上限

路透华盛顿/纽约6月7日 - 由于期望坐收特朗普减税承诺之利，美国富人与企业延迟缴税，因此国会可能要考虑联邦政府债务数周内达到上限的问题。

多名财富管理经理对路透表示，特朗普去年竞选时承诺减税，近几个月还重申了这些承诺，导致部分美国富人与企业推迟所得的会计计算，押注也许在2018年会实现减税。

“大家都在谈论递延收入，”加州新港滩Signature Estate & Investment Advisors LLC资深合伙人Mark Copeland表示。

“我们开始帮客户为2018年可能的减税做准备，”奥勒冈州Financial Freedom Wealth Management Group LLC执行长Julia Carlson表示。

美国国会预算办公室与税务专家表示，延后缴税或有助于解释本财年税收收入慢于预期的原因。

专家表示，今年税收减少已迫使美国财政部举债规模超过预期，以填补联邦预算赤字，政府因此料比预期更快达到法定债务上限。

调升债务上限的必要性往往会引起国会两党展开争论。保守派共和党或把债务上限问题当作筹码来要求减支，但民主党与温和派共和党通常会反对这类最后通牒，理由是这些款项都是用来为之前国会通过的支出计划提供资金。

财政部自3月中就开始动用紧急资金权限，藉此拖延触及债务上限的时间，预期这些举措将能持续至10月左右，但今年迄今税收收入下降，可能意味着触及债务上限的时间将比预期来得早。(完)