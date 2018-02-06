美国税改料加速企业回流美国制造--台湾民间智库

路透台北2月6日 - 台湾民间智库--元大宝华经济研究院院长梁国源周二表示，美国的税改方案终使美国贸易赤字升高，美政府更有机会高举贸易保护大旗。目前全球选择在地化生产趋势高过全球化，即便没有税改，美国企业回本地制造的情况也会持续。

他指出，制造业生产的改革比如机器人和自动化生产革命，都令成本和差异化重新选择，此外环境压力等因素，也使制造业生产趋向在地化发展的比重高过全球化。

〞From global to local，有高达四分之三的美国企业都认为先进制造业的发展会降低2-4成的在地生产成本。〞梁国源说。

他并称，只不过税改会更加速企业回流的情况，尤其是税改前美国税率高于其他国家，但税改后则比日本、中国和法国低很多，因此估计税改后大陆企业租税负担明显高于美国，同时也增加如中国企业赴美投资设厂的意愿。

他认为，美国税改的赢家是大企业、有钱人；但输家是美债的持有者，因预料未来美国财政赤字严重，增加发行美债下，将推升殖利率。

据美国财政部资料，至去年11月止，台湾是美国国债的第10大持有国家/地区，金额为1,799亿美元，较10月底的1,817亿美元减少18亿美元。(全球各国/地区持有美国国债金额请点击：here)（完）