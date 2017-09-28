分析：美国税改计划出炉 再通胀交易重获投资人青睐

路透纽约9月27日 - 它回来了，至少回来了一天。

特朗普在去年11月意外当选美国总统后，“再通胀”或“特朗普通胀”交易推动金融市场。周三这类交易卷土重来，因特朗普公布了承诺已久的税改计划，这重燃了市场将受惠于经济加速成长和通胀的押注。

特朗普和共和党领袖宣布的税改计划，将调降个人最高税率和企业税率，但关于如何在不会大幅推高联邦赤字的情况下为减税买单的细节内容却付之阙如。

股市和美元上涨，因看好较低的税率将可刺激经济成长；债券收益率则走升，因担心更多联邦借款来支应政府更大赤字所造成的通胀压力。

美元指数触及一个月高位。美股接近其历史高位，指标10年期美债收益率升至8月初以来最高水准。

税改计划提出之后，“我们看到乐观人气又回来了，”西部资产管理公司(Western Asset Management Co)的投资组合经理Julien Scholnick表示。

摩根大通驻伦敦的全球股票策略部门执行董事Emmanuel Cau说，再通胀交易模式东山再起。

“显然，再通胀交易感觉又风行起来了，”Cau说。“我们的大部分头寸部署，都是基于再通胀交易的回归。”

但税改计划前景依然笼罩着不确定性，这可能会导致再通胀交易模式的复出来得快、去得也快。该计划在起草过程中并未征询民主党的意见，他们对该计划抱有敌意，而且共和党本身对该计划也存在分歧。

“这是一大长串愿望清单，”景顺驻纽约全球市场策略师Kristina Hooper表示。“修成正果之前可能会被砍去很多东西。”

**也许是因为美联储**

美国股市主要股指周三收窄最初涨幅，税改计划宣布后交易员并未看到太多具体内容。

“我们并未对今天的税改计划报太大希望...促使市场认真地重新衡量美国再通胀前景，“ING驻伦敦汇率策略师Viraj Patel表示。

此外，有人说周三的市场趋势也受到其他因素的影响。

一些投资者表示，美联储主席叶伦周二有关进一步加息的暗示，至少与税改计划同样推高了美元和美债收益率。

“叶伦的讲话比他们原本预期的更强硬。他们不希望慢半拍，”Western Asset Management的Scholnick说。

分析师表示，美元、美债收益率和美股短线可能上扬，这种趋势可能最终只是对经济形势过度悲观的相关仓位发生逆转造成的。

即便如此，Scholnick说，基建支出、放宽监管尤其是放宽银行业监管，是再通胀交易(reflation trade)的另外两个驱动因素。

美元、欧元净仓位图表： reut.rs/2yagDCJ

美国各总统任期内的资产表现图表： tmsnrt.rs/2emz5ts

各资产类别年内迄今表现图表： tmsnrt.rs/2yJ7m1F

(完)