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2017年7月18日 / 上午10点56分 / 18 天前

美国企业税改革谈判代表计划将税率定在高于特朗普承诺的15%

路透新闻部

1 分钟阅读

路透华盛顿7月17日 - 美国总统特朗普在竞选时承诺将美国企业税率降至15%，但政府官员周一称，参与闭门商谈的代表目前计划将企业税率定在略高于20%，因为他们意识到超低税率可能导致联邦预算赤字增加。

美国众议院和参议院的共和党领袖不太可能允许预算赤字增长，因此官员们表示，他们目前希望企业税率在20-25%区间的低端。

“这对赤字的影响将的确为中性，”众议院筹款委员会主席Kevin Brady告诉记者，“我们想要持久。这意味着我们的改革必须与预算保持平衡。”

特朗普上任六个月，掌控参众两院及白宫的共和党人士，却尚未对税制改革重点达成共识。根据参议院规定，如果共和党人士想利用在参议院的简单多数地位，在没有民主党支持下通过税制立法，则共和党人士必须证明新政策10年后不会增加联邦赤字。

根据独立分析师估计，将企业税率由目前的35%降至15%，将在10年期间损失超过2万亿美元，在提高税收收入计划面临政治反对声浪情况下，企业税的损失将很难抵销。

美国政府官员希望谈判人士在7月底前对计划达成共识，8月期间改为法案，9月时公布，年底前由特朗普签署生效。

独立分析师及游说人士指出，比较可能的时间表是10月或11月公布税制立法，2018年年初表决。(完)

编译 汪红英/蔡美珍；审校 王洋

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