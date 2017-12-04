美税改对中国国内压力可控 明年人民币料维持6.5-6.9波动--申万宏源

路透上海12月4日 - 申万宏源宏观团队最新观点认为，美国税改会刺激美国企业加大本土投资和海外利润回流美国，导致中国面临资本外流压力；同时税改还有利于提振美国经济前景预期，间接导致人民币汇率承压，加剧资本外流；预计明年人民币汇率将在6.5-6.9区间内波动。

以下是申万宏源证券宏观团队李慧勇、邱涤凡的研报《美国税改对国内汇率和流动性的压力可控》全文：

美国税改对国内流动性的影响传导途径主要是两个方向。第一，税改会刺激美国企业加大本土投资和海外利润回流美国，导致中国面临资本外流压力；第二，税改有利于提振美国经济前景预期，以及美元和美债收益率，间接导致人民币汇率承压，加剧资本外流。汇率和资本外流互为因果，在税改的影响下，将会面临一定的压力。

但无需过度担忧，压力总体可控。第一，中国经济基本面正在改善。今年以来经济增速企稳复苏，出口恢复正增长，贸易顺差总体维持在较高水平，这对人民币形成支撑；第二，企业债务重整已基本完成。企业债务去美元化过程出现了逆转，再次开始大量举借外债，将带来跨境资本流动的改善；第三，政策组合拳已经有效打破人民币单边贬值预期。

市场对待汇率波动更加理性，对于跨境资本流动的监管也维持严格，羊群效应、跟风换汇的现象已经得到了有效遏制。从9月和10月的外汇占款、银行代客结售汇数据看，此前被贬值预期压抑的居民和企业的结汇需求目前正在逐步释放。

预计明年人民币汇率将在6.5-6.9区间内波动。15年开始的人民币趋势性贬值已经结束，未来人民币汇率将进入区间波动的常态。短期影响上，12月份人民币汇率、外汇占款、外汇储备压力都会上升，但压力同样可控。年底资金面也将面临一定压力，但预计在央行削峰填谷思路下，大概率能够稳定跨年。

货币政策仍将立足于国内。美联储在本月即将加息，市场关心中国央行会不会跟随。对此我们仍提示关注一个重要指标——中美十年期国债利差。15年以来中美利差基本是在50bp-150bp区间之内震荡，当前中美利差处于区间上沿，因此国内货币政策暂时没有跟随美国被动收紧的压力，国内政策还是更立足于国内自身情况。

申万宏源再次重申，目前严监管时代才刚刚开始，不要低估由于金融生态的改变导致国内流动性收紧、利率上升的幅度和持续性。(完)