美国智库称朝鲜拥有的核弹原料规模可能比先前认为的更大

路透华盛顿7月14日 - 美国智库38 North周五表示，朝鲜主要核设施热成像显示，朝鲜可能已重新加工可用于扩大核武器储备的钚，数量超过先前认为的规模。

38 North的这项分析是基于去年9月至今年6月末对宁边核工厂放射化学实验室的卫星图像得出。目前国际社会对朝鲜核及导弹计划日益关切。38 North总部设在华盛顿，是一家监控朝鲜动向的机构。

该智库称，宁边铀浓缩设施图像还显示离心机在运转。离心机可被用来增加朝鲜的浓缩铀库存。浓缩铀是另一种核弹燃料。

38 North称，还有迹象显示，朝鲜的试验用轻水反应堆至少短期内有过活动，这也引人关注。

该放射化学实验室的图像显示，至少有两个之前不为外界所知的再处理循环(reprocessing cycles)，旨在生产“可进一步提高朝鲜核武器储备的数量不明的钚”，这会让将朝鲜视为全球头号安全威胁之一的美国官员感到担忧。

尚不清楚在该铀工厂检测到的热活动是离心机运行还是维护导致的。

分析称，该工厂同位素/氚生产设施的热模式表明其没有运转，因此不是在生产氚。氚是一种用来生产氢武器的重要同位素。

朝鲜使用铀与钚制造原子弹，而且已经进行了五次核爆。尽管美国为首的国际社会努力遏制朝鲜的核项目，但官员及专家称该国可能随时进行第六次核试验。

朝鲜称，其在2016年1月进行的是氢弹试验。专家对此持怀疑态度。

38 North的专家在4月时估计，朝鲜可能拥有多达20枚核弹，而且每月可生产一枚。(完)