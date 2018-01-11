分析：通胀看升 投资人愈发青睐TIPS债券

路透纽约1月10日 - 随着全球经济积聚动能，石油和其他基本金属价格近来触及数年高位，能从通胀上升而获利的美国公债，受到愈来愈多投资人的青睐。

资料图片：2017年11月，土耳其Diyarbakir，在一家货币兑换店拍摄的美元纸币。REUTERS/Sertac Kayar

分析师和投资人表示，因此，主要经济体的市场力量及其决策者的努力，或许终将齐力把通胀推升至2%，此一水准是美联储及欧日央行多年来未能见到的局面。

如果美国通胀率触及该遥不可及的水准，美国通胀保值债券(TIPS)在2018年可望录得强劲升幅，带来比一般美国公债还要高的回报。

“全球经济齐扬，通胀正在往上走，”New Century Advisors资深通胀分析师Com Crocker表示。

根据汤森路透旗下共同基金研究部门理柏，这样的乐观看法使得截至1月3日止有4.6550亿美元的资金流入以TIPS为主的基金，这类基金总资产因而来到历史高位673.9亿美元。

上周净流入TIPS共同基金及交易所上市基金(ETF)的资金创10个月来最高水位。

在美国，通胀可能即将上破，主因美国12月通过30年来规模最大的税改方案，为看好至少短期将提振企业投资及聘雇的押注提供支撑。

此外，美元甫创下2003年以来最大年线跌幅之后，外界预期美元将持续走疲，这将使得美国的外国制商品更加昂贵。

在欧元区，区域通胀蓄势待发的迹象引发外界揣测，欧洲央行可能不会展延9月份到期的2.55万亿欧元购债计画。

在日本，由于迹象显示国内经济成长好转，该国央行周二缩减购债规模，进而引爆全球债市卖压，因各界担忧日本央行今年稍晚可能削减刺激措施。

以上这些因素均构成持有TIPS的理由，然而美国失业率虽创17年低位，但薪资并未加速增长，则抑制众人进军这个规模达1.3万亿美元市场的热情。

“未见来自薪资方面的压力，”加州Western Asset Management资产组合经理Fred Marki指出。“在通胀上升的情况下，这不足以创造超额的需求。”

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**债市遭遇抛售**

另一个影响购买TIPS的因素是，2018年以来全球出现了债券抛售大潮，且在周三加剧，此前彭博报导称中国可能放缓或暂停购买美国公债。

中国是美国公债最大的持有国，截至2017年10月共持有美债1.19万亿美元。

但仍有部分投资者预期TIPS会进一步上涨，因10年期TIPS和常规10年期公债收益率之差上周自去年3月以来首次突破了2个百分点。周三该利差达到2.05个百分点。

随着石油和其它大宗商品价格的飙升，这一衡量未来10年投资者通胀预期的指标，自去年6月的1.66%也稳步上升。

周三美国原油期货因供应紧张而涨至每桶63美元上方的三年高位，期锌则在周二触及10年多高位。

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**TIPS的吸引力**

尽管有更多投资者认为通胀保值债券(TIPS)可对冲通胀风险，而在经济改善背景下，一些分析师认为，股票、公司债以及其他高风险投资能带来比TIPS更高的回报。

“我们在考虑增持一些TIPS。这对固定收益投资者来说是个不错的选择，不过对冲通胀风险更好的去处将是股市，”SunTrust Advisory Services驻佛罗里达州朱庇特市的固定收益总监Andrew Richman称。

2017年，TIPS总体回报率约3.0%，略好于标准美债2.3%的回报。两者均远远落后于华尔街股市的创纪录表现，标普500指数.SPX录得19.4%涨幅，为2013年以来最强。

TIPS多数涨幅归功于对于通胀上升的预期。TIPS收益率或“实质”收益率自9月底以来持于窄幅区间。

10年期TIPS收益率周三最高报0.558%，较前一交易日涨逾3个基点。

**这次会有不同？**

2012年以来美国通胀率通常在年初上升，但随后就会因油价季节性下跌而回落。

美联储看重的通胀衡量指标--核心美国个人消费支出(PCE)物价指数升幅--自2012年2月以来就未曾突破2%；11月时为1.5%。

美国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.2%。

通胀保值债券(TIPS)的本金和利息根据CPI调整。

美国劳工部将于周五1330GMT公布12月CPI报告。路透调查的分析师预计，12月CPI可能较前月增长0.2%，较上年同期增长2.1%。

即使CPI增长温和，也足以吸引投资者。

“TIPS因看上去比较保险而具有吸引力，”Western Asset的Marki称。“市场的TIPS需求将继续存在。”(完)