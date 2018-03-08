综述：美国1月贸易逆差升至逾九年高点 对中国与加拿大逆差激增

路透华盛顿3月7日 - 美国1月贸易逆差上升至逾九年高点，对中国贸易逆差激增，表明总统特朗普旨在消除外贸逆差的”美国优先”贸易政策可能失败。

资料图片：2009年7月，美国新泽西州纽瓦克，港口的集装箱。REUTERS/Mike Segar

特朗普上任一年以来，贸易逆差不断扩大。特朗普已对部分进口商品征收关税，并威胁对其他商品实施惩罚性措施，以保护国内产业免于受到竞争的冲击。特朗普声称美国被贸易伙伴占了便宜。

“特朗普的经济团队在贸易问题上正试图让时光倒转，但我们怀疑他们能否成功，因为他们正在干扰数以千计美国企业的商业决策，”三菱日联金融集团(MUFG)驻纽约首席分析师Chris Rupkey表示，“这是自己跟自己打贸易战。”

美国对外贸易逆差的情况已持续数十年之久，由于企业将制造活动转移至中国等国家，贸易逆差的趋势在过去30年愈加恶化。

商务部周三称，贸易逆差扩大5.0%至566亿美元。这是2008年10月以来最高水平，超出分析师预期的逆差551亿美元。1月份贸易逆差扩大部分是由于大宗商品价格上涨。

具有政治敏感性的对中国商品贸易逆差大增16.7%至360亿美元，为2015年9月以来最高水平。对加拿大贸易逆差激增65%至三年高点36亿美元。中国和加拿大是美国最大的贸易伙伴。

特朗普1月末对进口太阳能板和大型洗衣机广泛征税。上周，特朗普宣布将对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，以保护国内生产商。

虽然这些举措可能受到支持特朗普的工薪阶层欢迎，尤其是在因工厂关闭和进口产品竞争而受到严重冲击的各州，但分析师警告称其可能削弱经济增长。

有人担忧，关税决定可能会破坏加拿大、墨西哥和美国围绕北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判。特朗普要求重新商定该协议，以制定对美国更有利的条款。

白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)周二宣布辞职，令贸易战担忧加剧，金融市场也因此受到惊吓。美股下跌，美国公债价格因吸引避险买盘而上扬，美元兑一篮子货币上涨。

**充分就业**

特朗普的”美国优先”贸易政策，是旨在推动经济年增长率持续达到3%的措施之一。美国政府在1月大幅调降了企业和个人所得税。

但由于经济几乎处于充分就业状态，1.5万亿美元税改方案拉动的需求增长，很可能将需要进口来满足，从而导致贸易逆差情况进一步恶化。

ADP Research Institute周三发布的报告显示，2月民间就业岗位增加23.5万个，这凸显了经济基本面的强劲。

这项由ADP和Moody’s Analytics联手编制的报告，是在更加全面的政府就业数据之前发布的。政府的就业数据将于周五出炉。

一项路透调查显示，上月非农就业岗位可能增加20万个，增幅持平于1月。失业率料将下滑0.1个百分点至4.0%，将为2000年12月以来最低水平。

上周公布的报告显示商品贸易逆差增长3.0%，就已预示出1月贸易逆差激增的警讯。经通胀调整后，1月贸易逆差从去年12月的685亿美元增加至697亿美元。

实质贸易逆差则高于第四季的平均值668亿美元。这暗示贸易可能将拖累第一季国内生产总值(GDP)，除非2月和3月逆差收窄。贸易项目令第四季GDP增幅少了1.13个百分点。

“美国内需强劲增长，在未来应会持续吸引非石油产品进口，”Wells Fargo Securities分析师Jay Bryson说。“净出口或将是第一季GDP的另一大拖累因素。”

第四季GDP环比年率为增长2.5%，预计第一季料为增长2.0%左右。

1月份出口下降1.3%至2,009亿美元，受民用飞机出口额减少18亿美元拖累。原油出口也下降。但消费性商品出口增至纪录高位，汽车、零部件和发动机出口创2014年7月以来最高水平。

对华出口下降28.1%。1月份进口持平于2,575亿美元，手机进口减少13亿美元，民用飞机进口减少9亿美元。原油进口增加22亿美元，因价格上涨。来自中国的进口增加2.9%。

劳工部的第三份报告显示，第四季度非农生产率环比年率修正后为持平，初值为下滑0.1%。生产率低迷可能使特朗普政府难以实现3%的经济增长目标。

年度经济增长率自2005年以来从未超过3%。2017年美国国内生产总值(GDP)增加2.3%。(完)