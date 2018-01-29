美国贸易代表对重新协商NAFTA的谈判抱有希望--国会议员

路透蒙特利尔1月28日 - 美国国会共和党议员Dave Reichert周日表示，美国贸易代表莱特希泽对重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判抱有希望，但也意识到还有大量的工作要做。

来自美国、加拿大和墨西哥的官员周一将结束在蒙特利尔举行的第六轮NAFTA谈判，目前鲜有迹象显示就美国修订这项1.2万亿美元协定的提议达成协议。谈判计划举行七轮。

Reichert听取了莱特希泽的简要介绍后指出，美方对延长NAFTA谈判的想法持开放态度。整个NAFTA谈判应在3月底前收官。

“评估了他(莱特希泽)今天的介绍后，我想说他知道还有许多工作要做，但他抱有希望，”美国众议院筹款委员会下属的贸易委员会主席Reichert称。

美国总统特朗普指责1994年的协定造成就业损失和对墨西哥贸易严重赤字，反复威胁若不进行重大调整，将退出该协议。市场对可能掀起的经济风暴一直感到紧张。

加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)和墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo周一将在蒙特利尔会面，讨论已经取得的进展。目前的进展仍然迟缓。

另外，美国民主党议员莱文在蒙特利尔对媒体称，他确信美国会继续参与会谈。

路透未能在多位议员发表讲话后联系到莱特希泽置评。

官员称，如果这三个国家(the three)认为协商程序应继续，那么2月26日将在墨西哥开启新一轮谈判。(完)