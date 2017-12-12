焦点：美国贸易代表称WTO偏离贸易重点 对某些发展中国家太宽松

路透布宜诺斯艾利斯12月11日 - 美国贸易代表周一表示，世界贸易组织(WTO)的重点由贸易谈判转向贸易诉讼，而且对中国等较富裕的发展中国家过于宽松。

资料图片：2016年6月，瑞士日内瓦，世界贸易组织(WTO)总部的该组织标识。REUTERS/Denis Balibouse

特朗普的“美国优先”贸易议程给在布宜诺斯艾利斯召开的WTO第11届部长级会议蒙上阴影，其他主要成员国的代表批评贸易保护主义，倡议加强多边贸易体系，同时也承认WTO存在缺陷。

美国贸易代表莱特希泽担心WTO已经成为以诉讼为中心的组织。他曾表示不希望在会议之外达成重大协定。

“太多情况下，成员国似乎认为他们可以通过诉讼获得在谈判桌上不可能得到的让步，”他说。“我们需要反思这对WTO是否有利，当前的诉讼结构是否合理。”

他抱怨称，太多国家不遵守WTO规定，太多较富裕成员国以发展中国家的身份享受不公平的豁免。

“我们有必要厘清我们对WTO内部所谓发展的理解。我们不能继续放任让新规仅适用于一些成员，而其他成员却能以自己冠以的发展中地位而取得豁免，”美国贸易代表莱特希泽在会议中说。

他表示，在自称为发展中国家的WTO成员国当中，六个最富裕国家中有五个没有提供证据来支持其这项主张。莱特希泽的发言人后来表示，他所指的是根据国际货币基金组织(IMF)标准，人均国内生产总值(GDP)最高的六个国家。

包括卡塔尔和新加坡在内的这五个国家自称为发展中国家。发展中国家在落实WTO协议方面可获得较长的时间，且有更多促进贸易的机会。

本次会议前，与会人士原本想在联合声明草案中强调全球贸易体系的“核心地位”以及帮助发展的必要性，但却遭美方阻挠。美国的反对使人担心，本次WTO会议恐怕连解决渔业及农业补贴这样较温和的目标都难以完成。

“˙我们心中必须有一个清楚的目标，”欧盟贸易执委玛姆斯托姆说。“对欧盟来说，目标很明确：保护并强化基于规则的多边贸易系统。”

特朗普暗示他更倾向于双边、而非WTO这种多边体系。美国之前否决了裁决贸易纠纷的新法官，令该组织陷入危机。

几个国家的代表周一批评法官任命的耽搁，但没有提及美国。前韩国产业通商资源部长官金铉宗今年辞任WTO上诉法官，他说成员国应“立刻填补所有空缺。”

莱特希泽表示，在当前很多规则没被遵守时，不可能磋商新的规则，并称有太多成员国认为，获得WTO规则的豁免是加快增长的一个路径。

美国支持欧盟拒绝承认中国是市场经济，指出中国政府不公平地干预经济。该案已诉诸WTO，如果中方获胜，则可能大大降低中国产品的进口关税。

中国商务部部长钟山周一表示，虽然贸易保护主义有所抬头，但没有国家能在孤立中取得成功，WTO规则对保护全球化至关重要。

“让我们携起手来，采取切实行动支持WTO的权威性和有效性，”钟山表示。(完)