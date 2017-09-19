美国贸易代表称WTO争端解决机制“有缺陷”

路透华盛顿9月18日 - 美国贸易代表莱特希泽周一指出，世界贸易组织(WTO)争端解决机制“有缺陷”，裁决时常有利于自由贸易而忽略贸易协议细节。

莱特希泽在战略与国际研究中心发表谈话时明确表示，美国政府在WTO即将召开的会议期间，准备推动对世界贸易制度进行重大变革。WTO成员国将于12月10日在布宜诺斯艾利斯开会。

美国总统特朗普在竞选时称世贸组织是一场“灾难”，特朗普政府已试图单方面针对中国等其认为违反贸易规则的国家采取行动。

“外界普遍同意，WTO的争端解决谅解书在一些议题上存在缺陷。”莱特希泽强调了WTO人员配置及透明度的问题。

“美国看到有许多例子显示，多年来争端解决过程确实削弱了我们讨价还价达成的协议，或是强加上我们认为自己并不同意的责任。”他说。

他补充说：“这些贸易救济法中有许多案例，其判决在我看来实际上站不住脚。”

自1995年成立以来，WTO已成为国与国之间解决贸易争端的主要场所。特朗普政府开始启动的多项贸易调查所依据的法令，在WTO范畴内鲜少用到，包括调查中国知识产权情况的“301条款”。

莱特希泽没有用美国退出WTO作为威胁，而是强调他自己对某些判决不满。

特朗普政府3月在一封信中明确表示，美国法律优先于WTO规定--如果国会采纳的政策日后受到其他成员国的挑战，被认为违反了WTO规定，那么就可能引用上述观点。

莱特希泽强调，特朗普政府正在研究所有贸易协议，寻求重新协商那些不利于美国劳动者和企业的协议。

“我相信，而且我认为总统先生也相信，我们必须主动出击，”他表示，“我们必须要求国内与国际市场都实现互惠。因此我们期待改变，期待新的举措，期待行动。”(完)