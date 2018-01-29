焦点：特朗普国安团队将建设5G网络作为应对中国威胁的选项

路透华盛顿1月28日 - 美国一位高级政府官员周日表示，总统特朗普的国家安全团队正在考虑应对中国监听美国电话通话威胁的各种选项，包括政府建设超高速5G无线网络。

该官员证实了Axios.com一篇报导中的主要内容，称这一选项正在政府内部较低级别进行讨论，总统本人要在六至八个月之后才会考虑。

官员们认为中国对美国网络安全和经济安全构成威胁，建设5G网络意在应对这种威胁。

对前总统奥巴马提出的一些政策，特朗普政府持更加强硬的立场，其中涉及中国政府在抑制朝鲜方面的作用，以及中国收购美国战略行业企业的做法。

消息人士对路透称，本月早些时候，美国电信运营商AT&T(T.N)被迫取消向客户提供中国华为手机的计划；之前有些国会议员游说联邦监管者反对这一计划。

“我们希望建立一个网络，让中国人无法听你的电话，”这名高级官员告诉路透，“我们必须建立一个安全的网络，不允许坏蛋进入。我们还必须确保中国人不会接管该市场，而且必须停用所有非5G网络。”

主要的无线运营商已经花费了数以十亿美元计的资金购买频谱以推出5G网络，目前还不清楚美国政府是否有足够的频谱来建设自己的5G网络。

去年，T-Mobile美国公司(TMUS.O)花费80亿美元，Dish Network Corp (DISH.O)花费62亿美元，在由美国联邦通讯委员会(FCC)举办的政府拍卖会上赢得了大部分频谱。

美国运营商已经进入了5G的标准制定过程，测试工作已经开始。

威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)发言人未予评论。 AT&T、Sprint和T-Mobile (TMUS.O)的代表未立即回应置评请求。

该位官员说，另一个选项包括由一家财团或无线运营商建设5G网络。

“我们希望建设一条安全的5G网络，我们必须与相关行业合作，找出最佳途径，”这位匿名官员表示。

Axios称，其公布的文件来自美国国家安全委员会(National Security Council)一位官员所做的有关5G问题的情况介绍。Axios称，如果政府建设这样一条5G网络，将会向AT&T、威瑞森通讯(Verizon Communications)和T-Mobile等运营商出租接入权。

中国在无线网络的生产和运营方面存在日益增强，这位官员的情况介绍将此作为一项忧虑给予提出，并认为如果政府能够协调一致地行动，或有助于美国在这方面同中国抗衡。

预计5G网络在速度、容量和反应时间方面都将会有一个飞跃，或将被用于自动驾驶、远程手术等广泛的新技术领域。电讯公司等供应商认为，这是一个可以带来数以十亿美元计营收的机会。(完)