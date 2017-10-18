（更正）美国总统特朗普可能在11月初出访亚洲前选定下任美联储主席--消息

(更正：因译文有误，内文第四段改为“前美联储理事瓦尔许”，非“美联储理事瓦尔许”)

路透华盛顿10月17日 - 知情消息人士周二透露，美国总统特朗普可能在11月初出访亚洲之前公布下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的人选，目前入围的候选人共有五人。

“坦率地讲，我对‘他们都很’满意，”当被问及在这五位候选人中他看好的人选时，特朗普对记者表示。

特朗普周四将与现任美联储主席叶伦见面。叶伦的任期将于2月届满。消息人士称，叶伦是五位候选人之一。

其他候选人还包括白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)、前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)、美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)和斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)。

消息人士称，特朗普与叶伦会面后，他就与五位候选人都举行了会谈。

特朗普在与希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)召开联合记者会时表示，他几乎肯定会在这五名候选人中选出下任美联储主席。

消息人士表示，如果特朗普11月3日出访亚洲前宣布决定，参议院将有时间进行确认程序。

“我接下来将在较短的时间内做出决定，”特朗普表示。

过去几日路透对40位分析师的调查显示，略过半数受访者认为特朗普将选择鲍威尔作为接替叶伦的人选。(完)