仅少数美国商界专业人士预期特朗普会实现15%公司税率-调查

路透华盛顿8月8日 - 根据德勤税务(Deloitte Tax LLP)周二公布的调查结果，美国税务、金融及商业专业人士中，仅有少数预期总统特朗普税制改革会实现15%的公司税率。

这项调查访问超过3,100人，可以一窥民间部门对于税制改革的预期；民间对于税改的预期并不如特朗普政府官员及国会议员公开声明那样乐观。

特朗普及共和党人士正在推动将公司税税率从35%降至15-20%，称这么做将在未来几年带动美国经济成长及提升竞争力。

受访者中仅不到一半认为降低公司税率会成为税改中驱动经济的主要力量，但考量税改所面临政治及预算上的压力，有近40%的受访者预言税率最终会定在25%。

有31%的受访者受访者预期税率定在20%，仅有5.3%的受访者认为特朗普倡言的15%税率会立法成功。这次调查是在7月18日德勤网路活动上进行。

共和党人士一再宣示将在年底前通过税制改革，不过仍有74%的受访者对此存疑或者完全不认为全面税改法案可在2017年通过。相信或部分相信可在今年实现的受访者比例不到19%。

超过63%的受访者认为国会若要成功推动税改，得要有所妥协，不过今年至今共和党议员看来似乎不想退让。(完)