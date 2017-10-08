美国总统特朗普称对付朝鲜只有一个办法能奏效

路透华盛顿10月7日 - 美国总统特朗普周六表示，先前几任政府与朝鲜对话都没有成果，对付朝鲜“只有一个办法能奏效”。

“历任总统和政府同朝鲜谈判了25年，做出了一些协议，付出了巨资，”特朗普在推特上称，“...都没有效果，协议上的墨迹还没干，就不被遵守了，戏耍美国协商人员。抱歉，只有一个办法能奏效。”

特朗普并未说明他所指为何，但他的评论似乎进一步暗示他心里想的是采取军事行动。

本周稍早，特朗普在与美国军事将领及其眷属会面时向记者表示，目前是“暴风雨前的平静”。当被要求澄清他所指为何时，特朗普称，“你们终将会知道的。”

白宫发言人Sarah Sanders次日被问及特朗普有关“暴风雨前的平静”的评论时，她称其所指的是伊朗和朝鲜。

周六被问及特朗普的推文时，Sanders称她无法在总统的评论上多说些什么。

美国五角大厦在被问及白宫说法时称，国防部的职责就是“向总统提出军事选项，并执行命令。”

特朗普周六称他与国务卿的关系良好，尽管存在一些歧见。

“我们关系很好。我们有些事情看法不同。有的时候我希望他更为强硬一些，但除此之外我们的关系很好，”他称。

一名俄罗斯议员周五表示，朝鲜正准备测试一枚长程飞弹，据信射程可达美国西岸。根据俄新社报导，俄罗斯下议院国际事务委员会委员Anton Morozov是俄罗斯10月2-6日访问平壤代表团的一员。(完)