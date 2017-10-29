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美国总统特朗普倾向于提名鲍威尔担任下任美联储主席--消息人士
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2017年10月29日 / 早上8点49分 / 1 天前

美国总统特朗普倾向于提名鲍威尔担任下任美联储主席--消息人士

1 分钟阅读

路透华盛顿10月27日 - 两名知情消息人士周五透露，美国总统特朗普目前倾向于提名联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔为下一任美联储主席。

不过消息人士警告称，虽然鲍威尔目前在五位候选人中处于领先，但特朗普尚未作出最终决定，随时有可能改变主意。

“我下周将会宣布这件事，”特朗普在Instagram上通过视频发表声明道，“这将是一位有望干得非常出色的人，我心中已经有非常具体的人选，相信每个人都会对其印象深刻。”

特朗普说过，一直在考虑由鲍威尔，或者斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)担任这个职位。但他也说过，并未排除现任主席叶伦再获提名的可能性。

预计他将在11月3日启程访问亚洲前公布他的选择。被提名人还需要获得参议院批准。

现任主席叶伦的任期将在2018年2月结束，不过她担任美联储理事的任期要到2024年才会结束。

特朗普在考虑的五位候选人还包括白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。

一位高级政府官员周三表示，特朗普总统不大可能提名柯恩，因为柯恩在白宫的税收改革计划中扮演非常关键的角色。

另一位消息人士称，特朗普亦曾私下表示，希望在美联储打上自己的印记，这使得叶伦再获提名的前景变淡。

特朗普上周在接受福克斯商业新闻网(Fox Business Network)采访时暗示，他可能提名鲍威尔和泰勒担任美联储的两个高级职位。目前美联储副主席一职空缺。(完)

编译 郑茵 审校 张涛

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