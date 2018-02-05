美国总统特朗普称共和党通俄门调查备忘录还其清白 同党议员不认同

路透华盛顿2月4日 - 美国众议院情报委员会上周公布了一份备忘录，总统特朗普认为这可以在“通俄门”调查中还他清白，不过几位共和党议员周日的看法正好相反。

特朗普周六在佛州棕榈滩度假地点发表的推文中，将特别检察官穆勒(Robert Mueller)对俄罗斯干扰总统大选的调查斥为“政治迫害”与“丢脸行径”，并称备忘录“彻底还他清白”。

但几名共和党议员淡化备忘录对穆勒调查的重要性，其中包括情报委员会委员Trey Gowdy，他也是这份四页备忘录的作者之一。

Gowdy在CBS的“Face the Nation”节目中表示，这份共和党的备忘录表明，调查人员在处理提交给“外国情报监控法”法庭的一项申请时，有些敷衍了事。

但他表示，无论如何“通俄门”调查应该继续进行。

“我可以公开地说，我百分之百支持穆勒，”Gowdy表示，“我认为要彻底调查俄罗斯的行为，但承认其中涉及对一个美国公民的监控的过程真的太草率了。”

共和党议员周日的评论暗示，如果特朗普想把共和党的备忘录拿来当做炒掉穆勒或司法部副部长罗森斯坦(Rod Rosenstein)的依据，可能面临阻力。

众议院情报委员会周一将考虑是否公布民主党议员的备忘录，民主党料将在其中指出他们认为共和党备忘录存在的缺陷。

两位匿名消息人士周日对路透表示，情报委员会周一将考虑解密民主党的备忘录并予以公开。一名消息人士称，委员会将于下午五点(2200 GMT)开会并进行表决。(完)