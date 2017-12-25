美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律

路透华盛顿12月22日 - 美国总统特朗普周五签署了规模达1.5万亿(兆)美元的税改议案，敲定了他任职第一年的最大立法胜利。他还批准了一项防止政府可能停摆的短期拨款议案。

2017年12月22日，华盛顿，美国总统特朗普展示其签署生效的规模达1.5万亿美元的税改议案。REUTERS/Jonathan Ernst

这两项立法代表特朗普1月份就职以来在国会取得的最重大成就，也预示他在圣诞假期之后从佛罗里达返回时将会降临什么。

这项税改是1980年代以来最大规模的税收改革，将企业税率从35%降至21%，并暂时减轻了大多数人的税收负担。

特朗普称赞了几家在法案通过后宣布员工奖金的公司，提到了AT&T(T.N)、波音(BA.N)、富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)、康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)和Sinclair Broadcast Group(SBGI.O)。

“企业会对此(税改)欣喜若狂，”特朗普表示。

政府拨款法案把拨款延长到1月19日，基本保持目前的规模。该法案没有解决关于移民、医疗保健和军费的更广泛争议。

对于是否大幅重组联邦福利计划以跟进美国税法改革，共和党人也存在分歧。

特朗普年底也面临许多高级幕僚流失的局面，这些人自他上任不久就进入了白宫。周五，白宫证实副幕僚长Rick Dearborn，以及白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)手下的Jeremy Katz将离职。(完)