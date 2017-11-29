美国法官裁定优步-Waymo案审理推迟 因优步涉嫌隐匿证据

路透旧金山11月28日 - 美国一位法官周二表示，在Alphabet(GOOGL.O)旗下Waymo起诉优步的案件中，优步隐瞒了证据，因此推迟此案审理，给Waymo时间来评估一封宣称优步训练员工窃取商业机密并隐匿踪迹的信函。

这桩数十亿美元的起诉案令优步发展自动驾驶汽车的计划受阻。而此时优步新任执行长Dara Khosrowshahi正寻求在本周锁定一项重大股权出售交易，并准备在2019年进行首次公开发行(IPO)。

周二的听证主要围绕一封信函展开，是一名律师发给优步前安全分析师Richard Jacobs的信；在优步和Waymo案件准备环节，优步未曾向Waymo出示这封信。

在美国旧金山联邦法院举行的这场听证会上，地区法官William Alsup同意Waymo有关推迟原定下周审理的请求，称“哪怕这封信中只有一半内容是真实的，强迫Waymo(如期)进入审理环节都是巨大的不公正。”案件审理原定12月4日开始。

今年2月Waymo控告优步，称曾在该公司任职的工程师Anthony Levandowski在离职前下载了超过14,000份机密档案，然后成立自动驾驶卡车公司Otto，不久被优步收购。(完)