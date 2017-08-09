综述：美国职缺数创纪录新高 劳动力市场正在收紧

路透华盛顿8月8日 - 美国6月职缺数跳增至纪录高位，并超过招聘数，表明企业在寻觅合适员工方面遭遇困难。

劳工部周二公布的职位空缺及劳动力调查(JOLTS)月度报告也突显出劳动力市场强劲，这可望鼓励美国联邦储备委员会(美联储/FED)持续收紧货币政策，尽管通胀温和且担心消费者支出。

“企业招聘不到能做事或者培训后能做事的员工，这对经济成长来说是颗定时炸弹，”三菱日联金融集团(MUFG)驻纽约首席分析师Chris Rupkey表示。“今天的JOLTS数据使得9月会议宣布缩表的可能性更高。”

JOLTS是美联储主席叶伦衡量就业市场的指标之一。分析师预期美联储在9月举行的下次政策会议上，将会宣布计划开始缩减其4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持债券规模。

不过，在薪资增长乏力及汽车销售欠佳的情况下，温和的通胀、以及对消费者支出的担忧，表明美联储将再次推迟升息直到12月。联储今年已升息两次。

衡量劳工需求的指标--职位空缺数经季调增加46.1万个，至620万个。这是该数据自2000年12月开始编制以来的最高水平，职位空缺率上升0.2个百分点，至近一年高位4.0%。

职位空缺月度增幅创2015年7月以来最高。职位空缺增加几乎是一个普遍现象。

专业人员和企业服务行业的职位空缺增加17.9万个。医疗保健和社会援助部门的职位空缺增加12.5万个，建筑企业的职位空缺增加6.2万个。6月，职位空缺集中在中西部和西部地区。

**技能不匹配**

职位空缺与失业人数之比触及16年高位。6月雇佣人数基本持平在540万，雇佣率因而持稳在3.7%。

职位空缺与雇佣人数之间有缺口，表明存在技能不匹配的问题。这一点在全美独立企业联盟(NFIB)的周二报告中也得到了证实。

NFIB调查显示，7月空缺职位升至16年高位。小型企业称，技能缺乏是造成职位空缺的主要原因。其他人亦将此归咎于求职者的“不合理”薪资预期、工作态度、外形以及药物成瘾。

分析师对劳动力市场收紧将刺激薪资更快增长持乐观态度。年度薪资增幅难以超过2.5%，致使通胀率持续低于美联储2%的目标。

“JOLTS报告继续显示，劳动力市场数据相当强劲，我们预计就业市场的持续改善将对薪资构成上行压力，”纽约摩根大通分析师Daniel Silver说道。

JOLTS报告的其它方面则好坏不一。6月有310万美国人自动离职，低于5月的320万人。因此，离职率从5月的2.2%下降至2.1%；离职率是美联储用于衡量就业市场信心的一个指标。

6月裁员人数增加2.8万人至170万人，使裁员率上升0.1个百分点至1.2%。

“裁员率处于历史低位。但近期的升势或许值得关注，”旧金山求职网站Indeed首席分析师Jed Kolko说道。(完)