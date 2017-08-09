（更正）美国支付巨头Vantiv敲定对英国同业100亿美元收购交易

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路透伦敦8月9日 - 美国支付处理公司Vantiv (VNTV.N)已发出正式要约，以80亿英镑(103.9亿美元)收购英国最大支付处理公司Worldpay (WPG.L)，该交易五周前首次对外宣布。

Worldpay周三称，Vantiv已提出以0.55英镑现金、0.0672股Vantiv新股以及0.008英镑中期股息和0.042英镑特别股息换取1股Worldpay股票，对Worldpay的估值约为80亿英镑。Worldpay此前曾是苏格兰皇家银行(RBS.L)旗下业务。

该交易将使Vantiv打造一家全球性支付集团，合并后公司名称为Worldpay，初估(备考)企业价值逾220亿英镑，其全球总部位于美国。新公司将在纽约上市，但维持在伦敦的二级上市。

合并后公司的国际业务将在英国运营，但不能保证英国的职位和员工都将得到保护。

该交易最初于7月5日宣布，经历数周谈判，正式要约截止日期推迟过两次。

新公司将是一家领先的全球性支付公司，将通过超过300种支付方式在146个国家/地区以及126种货币处理近1.5万亿(兆)美元支付活动及400亿项交易，合并后净营收超过32亿美元。

合并后集团将由Vantiv掌门人Charles Drucker担任执行董事长及联席执行长，Worldpay掌门人Philip Jansen将担任联席执行长，并向Drucker汇报工作。(完)