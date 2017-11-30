综述：美国发出强烈警告 称一旦爆发战争将“彻底摧毁”朝鲜政权

路透联合国/首尔11月29日 - 在朝鲜日前进行其最先进的洲际弹道导弹(ICBM)试射后，美国对朝鲜领导人发出警告，称一旦爆发战争，将“彻底摧毁”朝鲜政权。美国本土在这种导弹的射程之内。

2017年11月29日，美国纽约，联合国安理会成员国开会讨论朝鲜最新导弹发射事宜。REUTERS/Lucas Jackson

特朗普政府一再重申，有关处理朝鲜的问题，所有的选项都可讨论，包括军事选项，但也表明较倾向外交选项。

不过美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)在联合国安理会紧急会议仍表示：“一旦爆发战争，将彻底摧毁朝鲜政权，这点毫无疑问。”

黑利表示，美国已要求中国切断对朝鲜的石油供应。美国总统特朗普也在周三稍早与中国国家主席习近平通话。

新华社报导，中国国家主席习近平对特朗普表示，维护东北亚和平稳定和实现朝鲜半岛无核化是中国政府坚定立场。

“我们之前从未寻求与朝鲜开战，到今天仍是这样。如果发生战争，原因将是(朝鲜)不断做出的挑衅行为，就像我们昨天看到的那样，”黑利表示。

朝鲜称，此次发射导弹达到约4,475公里(2,780英里)的高度，飞行了53分钟950公里(590英里)。

这次导弹飞行的高度和距离都超过之前朝鲜发射的导弹，最终落在了日本附近海域。专家表示，理论上讲这种新型“火星-15”导弹使得朝鲜拥有打击美国的能力，包括美国东海岸，不过其是否能够携带核武器尚不明朗。

朝鲜在金正恩的领导下，无视国际制裁，已试射数十枚弹道导弹，并在9月进行了第六次、也是规模最大的一次核武试验。(完)