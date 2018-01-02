综述：美国警告朝鲜不要再次进行导弹试验 看淡朝韩会谈前景

路透联合国/首尔1月2日 - 美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)周二警告朝鲜不要再次试射导弹，称如果无助于促使平壤方面放弃核武器，华盛顿当局不会重视朝韩之间的会谈。

2018年1月2日，美国纽约，美国驻联合国大使黑利在联合国总部讲话。REUTERS/Lucas Jackson

黑利对媒体表示，美国听到有关朝鲜可能正在准备另一次导弹试射的报导。

“我希望那不会发生。但如果真的发生，我们必须采取更加强硬的措施来对付朝鲜政权，”她说。

韩国周二提出与朝鲜进行谈判，此时双方因朝鲜核问题处于对峙。前一天朝鲜领导人金正恩在新年讲话中表示，他不排斥进行对话。

金正恩还表示，他对派运动员参加下月举行的平昌冬奥会“持开放态度”。

同时，他也强调朝鲜将继续推进“大规模制造”核弹头，不理会联合国的制裁；金正恩还说核按钮就在他桌上，可朝着美国发射导弹。

黑利说，如果他们没有采取措施禁止朝鲜的核武，那么美国不会把谈判当一回事。

“朝鲜可以和任何他们想要的人谈，但在他们同意禁止其所拥有的核武之前，美国不会予以认同或者承认，”她说。

黑利没有详述关于朝鲜导弹试射准备工作的细节。

另一位匿名的美国官员说，迹象显示，导弹发射行动只有可能“更早不会更晚”；但该官员提醒说，过去也曾发生过虽有此类迹象，但最后却没有导弹试射的情况。

**离间之计**

美国国务院发言人Heather Nauert说，朝鲜可能“正试图在美国与韩国之间进行某种挑拨离间”；她还说，虽然韩国可以自己决定想和谁谈，不过“美方非常怀疑金正恩坐下来谈判的诚意。”

美国总统特朗普则暂时并未就朝鲜提出对话一事作出判断，他在推特上说：“火箭人现在第一次想和韩国谈判。”

“这或许是好消息，也或许不是--我们等着看吧！”

特朗普经常以“火箭人”的称呼来嘲弄金正恩。特朗普说制裁措施及其他方面的压力正开始对朝鲜产生重大影响。

韩国统一部长官赵明均说，下周二与朝鲜进行高级别谈判的计划事先已经与美国进行过讨论。Nauert则说她并不清楚这件事是否在韩方做出回应之前有过讨论。(完)