美国决定对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税

路透华盛顿/洛杉矶1月22日 - 美国总统特朗普周一决定对进口洗衣机和太阳能电池板征收高额关税，这标志着他首次根据以往很少使用、允许单边行动的贸易法实行贸易限制。

美国贸易代表莱特希泽在一份声明中表示，在就两宗“201条款”保障案做出决定之前，美国国际贸易委员会(ITC)已裁定这两项进口产品“是国内制造商受到严重损害的重要原因”。

洗衣机关税超过了ITC成员建议的最高水准，而太阳能电池板关税则低于美国生产商所希望的水平。

第一年，特朗普将对首批120万台进口大型家用洗衣机征收20%的关税，对超过这一数量的机器将征收50%的关税。这两档关税在第三年分别下降到16%和40%。

第一年将对进口太阳能电池和组件征收30%的关税，随后逐年下降，到第四年降至15%。2.5千兆瓦的进口未组装太阳能电池免征关税。

惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)将从这一决定中受益。惠而浦之前就洗衣机业务寻求针对三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)采取措施，保护国内业者。

“这一决定终止了近10年的诉讼，将在俄亥俄州、肯塔基州、南卡罗来纳州和田纳西州创造新的制造业岗位，”惠而浦董事长Jeff Fettig在声明中称。“实施现有贸易法后，总统特朗普确保了美国业者将与外国同业进行公平竞争。”

此举不利三星和LG，三星最近开始在南卡罗来纳州生产洗衣机，而LG正在田纳西州兴建一家洗衣机工厂。

LG在一份声明中称，该决定影响了其新工厂提高产能和雇佣的前景。该工厂要到2018年晚些时候或2019年初才会投产。

“我们对于这一受到误导的决策感到非常失望，决定严苛程度远超(ITC的)建议，”LG称。“这是一个典型案例，显示出某些企业可以如何利用贸易法来赢得竞争，取得他们在市场中无法实现的结果。”(完)