综述：美国一周初请失业金人数从48年低点略反弹 企业裁员数下滑

路透华盛顿3月8日 - 美国上周初请失业金人数从逾48年低点反弹，但趋势依然表明，劳动力市场保持强劲势头。

2018年1月11日，美国盐湖城，车站等车的上班族。REUTERS/Mike Blake

周四另一项数据显示，2月美国雇主宣布的计划裁员数量减少20%，亦证明了这一点。美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员认为，目前劳动力市场接近或稍稍超过了充分就业的水平。劳动力市场吃紧被认为将加快薪资增长并刺激通胀。

“许多企业越来越难以雇到熟练工人，未来几个月整体经济是否会因为劳动力的缺乏而放慢，这一点将会由时间来说明，”三菱日联金融集团驻纽约首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。

劳工部公布，经季节调整后3月3日止当周初请失业金人数增加2.1万，至23.1万人。前一周初请失业金人数降至为21万人，为1969年12月以来最低。

路透调查分析师原本预估上周初请失业金人数升至22万人。上周初请失业金人数连续第157周低于表明就业市场强劲与否的分水岭30万。这是自1970年以来的最长时间跨度，当时的就业市场规模远不及现在。

该初请失业金数据对于周五将出炉的2月非农就业报告没有影响，因其不在非农报告调查期内。一周初请失业金人数在2月基本都出现下降，因此分析师预期该月就业还会强劲增长。

据路透对分析师调查，备受关注的劳工部非农就业报告可能显示，2月非农就业岗位增加20万个，与1月涨幅相当。失业率料下降0.1个百分点至4.0%，这将是2000年12月以来最低失业率水平。

根据全球职介咨询公司Challenger, Gray & Christmas，美国雇主2月宣布裁撤35,369个就业岗位，比1月水准减少20%。

**裁员少**

今年到目前为止，雇主们已宣布裁减80,022个岗位，为1995年以来1月和2月之间计划裁减岗位的最低水平。过去22个月计划裁减岗位一直低于50,000个，为该公司开始追踪这项数据以来的最长持续期。

美元兑一篮子货币走强。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称，货币政策将保持”活性”，基本通胀指标依然温和。

美国公债价格上涨。美股上扬，此前美国总统特朗普承诺，在准备向进口钢铝征收高额关税方面，会向美国的”真正朋友”提供很大的灵活性。

特朗普计划向进口钢铝分别征收25%和10%的关税，以保护国内生产商应对竞争，此举引发了广泛的谴责，并点燃了贸易战的担忧。

“特朗普总统对钢铝加征关税的计划，短期内可能给这些行业带来更多岗位，”咨询公司Challenger, Gray & Christmas执行长John Challenger说。

“不过，鉴于这些行业主要采取自动化作业，新关税更有可能导致使用钢铝产品进行生产的公司裁减岗位，比如汽车业和航太业。”

劳工部数据显示，初请失业金人数四周均值上周增加2,000人至222,500人。

2月24日止的一周，续请失业金人数减少64,000人至187.0万人，续请失业金四周均值则减少14,250人至191万人。(完)