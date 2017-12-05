美国民主党愿意与特朗普及共和党会谈以避免政府关停

路透华盛顿12月4日 - 美国国会民主党领袖周一同意接受邀请，将与特朗普总统及共和党人会面讨论避免政府在本周关停，民主党人强调要为优先事项提供资金，而且希望对年轻移民提供保障。

美国众议院民主党领袖佩洛希和参议院民主党领袖舒默周一表示，他们希望总统能够保持与民主党达成协议的开放心态。佩洛希和舒默上周在特朗普推文语带轻蔑后，取消了一场原定与特朗普会面的安排。

“我们有必要达成一项预算拨款协议，平等增加给我们的军队和国内重要事项提供的资金，”佩洛希和舒默发表声明称，“在所有这些事项上，有一条跨党派之路。”

会议定于周四召开，也就是联邦政府资金用尽的前一天。

众议院共和党周末采取了一项临时举措，将以当前水平为政府提供资金直至12月22日，以便让议员有时间来达成一项较长期议案。国会料将在本周就该措施进行表决。

共和党在参众两院均占据多数席位。但鉴于在参议院只占52席，他们将需要获得部分民主党议员的支持，才能让该支出法案通过参议院至少60票赞成票的程序障碍。

舒默周一称，所有人都应该努力避免政府关停，他认为共和党国会领袖也不希望这样。

“现在唯一不把政府关停当回事的人就是总统特朗普，他在今年稍早在推特上说，‘我们可以利用政府关停来解决这种混乱局面’，”舒默说。

共和党幕僚称，共和党的议案将为那些资金即将耗尽的州提供部分短期帮助，为低收入家庭儿童的医疗保险计划提供资金。(完)