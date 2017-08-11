美国白宫拟于9月发布税改框架文件--消息人士（更新版）

路透华盛顿8月10日 - 据三名知情的消息人士，美国白宫计划在9月初至9月中旬发布一份简短文件，勾勒税法改革框架。

消息人士称，届时不会同时提出税收立法。这显示出特朗普政府在推进其国内政策计划方面进展不力。消息人士要求匿名，因未获授权公开谈论此事。

不过该框架将出自国会和行政部门税改方面的“六大人物”之手，他们在数月的闭门协商后，于7月发表了一份联合声明。

目前尚不清楚这六大人物是否都同意文件内容。不过两位消息人士称，白宫近日对商界代表和游说集团表示，可以期待下个月会出台一份税改框架。

白宫未予置评。

白宫立法事务主任Marc Short在7月参加一个论坛时指出，他预计在9月4日美国劳工节假期过后，议员将就立法进行讨论，并在10月和11日在众议院和参议院进行投票。

消息人士称，发布框架性文件时不会同时提交立法案，但可能会成为起草税改议案的出发点。该项文件将列明特朗普政府、参议院和众议院已经达成一致的方面，还可能包含与民主党进行讨论的内容。

金融市场在2016年底和今年初上扬，因预期特朗普将在就任总统之初就降低公司税。但他现已上任六个多月，却未能在立法方面取得任何重大胜利，也未能向国会递交任何意义重大的立法案。

企业游说组织和独立分析师称，税改立法就算能得以推进，也不太可能在2018年初之前获批。(完)