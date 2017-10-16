焦点：白宫力主调降企业税 宣称这将对劳工有利

路透华盛顿10月16日 - 美国政府在周一出炉的分析报告中指出，倘若特朗普总统调降企业税的提案获立法通过，美国中产阶级的收入料将增加超过4,000美元；这份报告意图反击民主党批评其税改提案一面倒地惠利富人的反对声浪。

资料图片：2012年2月，美国密苏里州Wentzville，在通用汽车生产线上工作的工人们。REUTERS/Sarah Conar

白宫及国会共和党高层人士已发布税改架构，提案虽缺乏细节，但其旨在成为国会委员会制定税法时的标竿。

特朗普曾经表示，他希望美国企业税能从现行的35%降至20%。

白宫经济顾问委员会一份分析报告指出，企业税下调将鼓励企业花钱投资于需要更多熟练劳工的新机器。而后企业将对这些熟练劳工支付更高的薪水。

白宫经济顾问委员会(CEA)主席Kevin Hassett在电话会议上对记者称，这些益处将需要五年时间才能完全“实现”。

Hassett还称，调降企业税会激励企业在美国建厂，而不是在海外建厂。

根据这项分析，中等收入者的收入将增长4,000美元。按照Hassett上述关于时间的解释，完全的增长会在五年内实现。

无党派研究机构税收政策中心(TPC)的财政政策分析师称，调降企业税的整体益处严重向较高收入者倾斜。

TPC称，企业减税后的利益，中等收入纳税人受益比重不到10%，而前20%的高收入人群将拿下减税利益的七成。TPC并指出，顶层1%的高收入人群将获得三分之一的减税利益，而最顶层0.1%则将取得约五分之一减税利益。

民主党议员抨击称，特朗普税改计划美其名是为企业集团和小型企业减税，实则是对富人的馈赠。

民主党参议员桑德斯(Bernie Sanders)周六在发表民主党周度政策讲话时称，特朗普的预算和税收议案是美国现代史上“最具破坏性和最不公平的”提案。桑德斯曾角逐2016年总统大选的党内提名。

“特朗普和国会中的共和党人宣称，他们的税改计划将惠及中产阶层。但事实远非如此，”桑德斯说道。(完)