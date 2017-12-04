焦点：美国汽车大厂11月销量好坏不一 大打折扣促销

路透底特律12月1日 - 主要汽车制造商周五公布的美国11月新车销量好坏不一，预测12月竞争激烈，因为他们急于在年底销出汽车并让2017年的数字更好看。

资料图片：2014年2月，美国科罗拉多州麦岭，一家通用汽车经销商处待售车辆。REUTERS/Rick Wilking

汽车厂商正在努力销售2017款车型，在年底临近时向消费者提供高额折扣。2016年，该行业公布销售量为创纪录的1,755万辆。

据追踪行业销售数据的Autodata，美国11月轿车和轻型卡车经季节调整的销售年率降至1,748万辆，低于上年同期的1,771万辆。这基本符合汤森路透访问的分析师预测的1,750万辆。

据咨询公司君迪(J.D. Power)和LMC，过去17个月中，有16个月的折扣幅度超过平均交易价格的10%，专家认为这样的折扣水平是不健康和不可持续的。

美国汽车经销商协会(NADA)周五表示，继2017年新车销售降至1,710万辆后，2018年新车销售料降至1,670万辆。

若这项预估成真，则明年新车销售的竞争将会更加激烈。

普华永道(PwC)汽车部门主管Brandon Mason指出，次优汽车贷款数目增加，为该行业另一令人担忧的趋势。

“这释出些许警讯，”Mason指出，“在我们迈进2018年之际，这点值得关注。”

美国汽车业龙头--通用汽车(General Motors)(GM.N)表示，公司11月整体销售减少2.9%，对消费者销售状况持平上年同期水准。而对租车机构、企业及政府机关的大客户销售减少，为整体销售下降的主因。

通用表示，SUV和跨界车销售强劲，使得该月的平均交易价格首度高于37,000美元。不过，通用的库存小幅升至可满足83天的供应量，10月时为80天。分析师和产业界一直担心通用的库存水平。

“12月售出的车辆会比任何其他月份来得多，我们也做好万全准备，因为我们在许多方面都有动能，尤其是跨界车方面，”美国销售业务副总裁Kurt McNeil表示。

对汽车业者来说，大客户销售(fleet sales)是低利润的业务。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)2017年尤其针对这类销售大幅削减。

菲亚特克莱斯勒11月整体销售下滑4%，但表示，大客户销售大减25%；同时面向消费者的销售则较上年同期增加了2%。

美国第二大汽车厂商福特汽车(F.N)公布11月销售增加6.7%，大客户销售上升近26%，零售销售同比增加1.3%。

福特称，11月SUV销量增长13.3%，皮卡销量增长4.1%。

“过去几年11月和12月已成为该行业一个巨大的销售窗口，”福特的美国销售负责人Mark LaNeve在电话会议上说。

他说，汽车生产商之间的价格竞争应该会延续至2018年，但“应该不会太混乱”。

丰田汽车(7203.T)称11月汽车销量下降3%，本田汽车(7267.T)销量则增加8.3%。

大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)表示，当月销量减少1.6%。

日产汽车(7201.T)在公告中称，系统故障意味着该公司要到12月4日才能公布11月汽车销量正式数据，但估计11月美国市场汽车销量较上年同期增长14%。

通用汽车周五股价收盘跌0.70%至42.79美元；福特汽车涨0.48%至12.58美元。(完)