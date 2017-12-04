FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：美国汽车大厂11月销量好坏不一 大打折扣促销
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
中国财经
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
深度分析
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年12月4日 / 凌晨12点40分 / 1 天前

焦点：美国汽车大厂11月销量好坏不一 大打折扣促销

2 分钟阅读

路透底特律12月1日 - 主要汽车制造商周五公布的美国11月新车销量好坏不一，预测12月竞争激烈，因为他们急于在年底销出汽车并让2017年的数字更好看。

资料图片：2014年2月，美国科罗拉多州麦岭，一家通用汽车经销商处待售车辆。REUTERS/Rick Wilking

汽车厂商正在努力销售2017款车型，在年底临近时向消费者提供高额折扣。2016年，该行业公布销售量为创纪录的1,755万辆。

据追踪行业销售数据的Autodata，美国11月轿车和轻型卡车经季节调整的销售年率降至1,748万辆，低于上年同期的1,771万辆。这基本符合汤森路透访问的分析师预测的1,750万辆。

据咨询公司君迪(J.D. Power)和LMC，过去17个月中，有16个月的折扣幅度超过平均交易价格的10%，专家认为这样的折扣水平是不健康和不可持续的。

美国汽车经销商协会(NADA)周五表示，继2017年新车销售降至1,710万辆后，2018年新车销售料降至1,670万辆。

若这项预估成真，则明年新车销售的竞争将会更加激烈。

普华永道(PwC)汽车部门主管Brandon Mason指出，次优汽车贷款数目增加，为该行业另一令人担忧的趋势。

“这释出些许警讯，”Mason指出，“在我们迈进2018年之际，这点值得关注。”

美国汽车业龙头--通用汽车(General Motors)(GM.N)表示，公司11月整体销售减少2.9%，对消费者销售状况持平上年同期水准。而对租车机构、企业及政府机关的大客户销售减少，为整体销售下降的主因。

通用表示，SUV和跨界车销售强劲，使得该月的平均交易价格首度高于37,000美元。不过，通用的库存小幅升至可满足83天的供应量，10月时为80天。分析师和产业界一直担心通用的库存水平。

“12月售出的车辆会比任何其他月份来得多，我们也做好万全准备，因为我们在许多方面都有动能，尤其是跨界车方面，”美国销售业务副总裁Kurt McNeil表示。

对汽车业者来说，大客户销售(fleet sales)是低利润的业务。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)2017年尤其针对这类销售大幅削减。

菲亚特克莱斯勒11月整体销售下滑4%，但表示，大客户销售大减25%；同时面向消费者的销售则较上年同期增加了2%。

美国第二大汽车厂商福特汽车(F.N)公布11月销售增加6.7%，大客户销售上升近26%，零售销售同比增加1.3%。

福特称，11月SUV销量增长13.3%，皮卡销量增长4.1%。

“过去几年11月和12月已成为该行业一个巨大的销售窗口，”福特的美国销售负责人Mark LaNeve在电话会议上说。

他说，汽车生产商之间的价格竞争应该会延续至2018年，但“应该不会太混乱”。

丰田汽车(7203.T)称11月汽车销量下降3%，本田汽车(7267.T)销量则增加8.3%。

大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)表示，当月销量减少1.6%。

日产汽车(7201.T)在公告中称，系统故障意味着该公司要到12月4日才能公布11月汽车销量正式数据，但估计11月美国市场汽车销量较上年同期增长14%。

通用汽车周五股价收盘跌0.70%至42.79美元；福特汽车涨0.48%至12.58美元。(完)

编译 王丽鑫/龚芳/戴素萍/汪红英；审校 张涛/陈宗琦/杜明霞/王兴亚

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below