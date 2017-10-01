美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓下降--CFTC

路透9月29日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，本周早前投机客 持有的美国10年期公债期货净多仓下降，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发布 有关升息的言论。 CFTC最新数据显示，9月26日止当周，投机客持有的美国10年期公债期货多仓较空仓多 出256,626口。 一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为270,120口。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美 元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 9月26日止当 前一周 周 多头仓位 281,175 262,220 空头仓位 464,072 361,607 净仓位 -182,897 -99,387 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 9月26日止当 前一周 周 多头仓位 425,387 450,808 空头仓位 653,661 661,671 净仓位 -228,274 -210,863 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 9月26日止当 前一周 周 多头仓位 893,344 925,297 空头仓位 636,718 655,177 净仓位 256,626 270,120 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 9月26日止当 前一周 周 多头仓位 183,498 178,726 空头仓位 130,588 120,603 净仓位 52,910 58,123 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 9月26日止当 前一周 周 多头仓位 54,836 57,786 空头仓位 153,564 145,625 净仓位 -98,728 -87,839 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 9月26日止当 前一周 周 多头仓位 877,915 970,521 空头仓位 2,572,191 2,417,034 净仓位 -1,694,276 -1,446,513 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 9月26日止当 前一周 周 多头仓位 81,312 63,370 空头仓位 222,590 235,934 净仓位 -141,278 -172,564 (完) (编译 王丽鑫；审校 白云)