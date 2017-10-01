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美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓下降--CFTC
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#债券
2017年10月1日 / 上午9点04分 / 17 天前

美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓下降--CFTC

2 分钟阅读

    路透9月29日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，本周早前投机客
持有的美国10年期公债期货净多仓下降，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发布
有关升息的言论。
    
    CFTC最新数据显示，9月26日止当周，投机客持有的美国10年期公债期货多仓较空仓多
出256,626口。
    
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为270,120口。    
        
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美
元利率期货投机仓位情况表格：   
    
     美国两年期公债期货(200,000美元为1口)  
           9月26日止当           前一周
           周            
 多头仓位       281,175         262,220
 空头仓位       464,072         361,607
 净仓位        -182,897         -99,387
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)   
           9月26日止当           前一周
           周            
 多头仓位       425,387         450,808
 空头仓位       653,661         661,671
 净仓位        -228,274        -210,863
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
           9月26日止当          前一周
           周            
 多头仓位       893,344        925,297
 空头仓位       636,718        655,177
 净仓位         256,626        270,120
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
           9月26日止当          前一周
           周            
 多头仓位       183,498        178,726
 空头仓位       130,588        120,603
 净仓位          52,910         58,123
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
           9月26日止当           前一周
           周            
 多头仓位        54,836          57,786
 空头仓位       153,564         145,625
 净仓位         -98,728         -87,839
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
           9月26日止当          前一周
           周            
 多头仓位       877,915        970,521
 空头仓位     2,572,191      2,417,034
 净仓位      -1,694,276     -1,446,513
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
           9月26日止当          前一周
           周            
 多头仓位        81,312         63,370
 空头仓位       222,590        235,934
 净仓位        -141,278       -172,564
 
 (完) (编译 王丽鑫；审校 白云)

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