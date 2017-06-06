美国债市：公债收益率走低，因在一系列大事件前风险意愿消退

* 较长期公债收益率触及11月以来最低 * 投资者关注英国大选，欧洲央行会议和科米国会作证 * 中国可能购买更多美国公债，因人民币回稳-彭博 路透纽约6月6日 - 美国长期公债收益率周二跌至七个月低位，因在 周四英国大选、欧洲央行会议和前美国FBI局长科米参议院作证前，投资 者惴惴不安，避险公债受益。 10年期公债收益率目前报2.141%。收在该水平或之下可能测试2.0%的 心理位，DRW Trading的市场策略师Lou Brien说。 “目前的市场状况是技术因素影响公债走向，各种风险事件推波助澜 ，”Brien说。 英国大选方面，民调显示，执政保守党较反对党工党的支持率领先优 势不断收窄，令英国退欧进程充满了不确定性。 交易商还猜测，由于欧洲经济不断改善，欧洲央行是否会在周四举行 的会议上暗示，可能结束其购债计划。 前美国FBI局长科米自被总统特朗普解职后的首次公开亮相，可能让 市场一窥联邦调查局(FBI)对据称俄罗斯插手去年美国大选的调查进展。 DRW的Brien还表示，美国公债还受助于一则彭博的报导。报导称，中 国准备在适当的时候增持美国公债，因人民币兑美元汇率企稳。 避险买盘推动美国10年期公债收益率 盘中触及美国大选 结束两日后11月10日以来最低2.129%，尾盘报2.143%。 MUFG的利率策略师John Hermann认为，10年期公债收益率升穿3.00% 的风险很有限，因美国经济表现和特朗普的财政计划可能令市场失望。 美国30年期公债价格 上扬22/32，收益率报2.807%，周一 报2.84%。 美国两年期公债收益率报1.294%，周一尾盘报1.306%。 -----------------------1927 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-234/256 1.294 -0.012 三年期公债 100-60/256 1.4181 -0.025 五年期公债 100-52/256 1.7073 -0.033 七年期公债 100-76/256 1.9543 -0.041 10年期公债 102-24/256 2.1399 -0.040 30年期公债 103-228/256 2.807 -0.033(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)