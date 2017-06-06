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美国债市：公债收益率走低，因在一系列大事件前风险意愿消退
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2017年6月6日 / 晚上8点21分 / 2 个月内

美国债市：公债收益率走低，因在一系列大事件前风险意愿消退

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 较长期公债收益率触及11月以来最低
    * 投资者关注英国大选，欧洲央行会议和科米国会作证
    * 中国可能购买更多美国公债，因人民币回稳-彭博

    路透纽约6月6日 - 美国长期公债收益率周二跌至七个月低位，因在
周四英国大选、欧洲央行会议和前美国FBI局长科米参议院作证前，投资
者惴惴不安，避险公债受益。
    
    10年期公债收益率目前报2.141%。收在该水平或之下可能测试2.0%的
心理位，DRW Trading的市场策略师Lou Brien说。

    “目前的市场状况是技术因素影响公债走向，各种风险事件推波助澜
，”Brien说。
    
    英国大选方面，民调显示，执政保守党较反对党工党的支持率领先优
势不断收窄，令英国退欧进程充满了不确定性。

    交易商还猜测，由于欧洲经济不断改善，欧洲央行是否会在周四举行
的会议上暗示，可能结束其购债计划。

    前美国FBI局长科米自被总统特朗普解职后的首次公开亮相，可能让
市场一窥联邦调查局(FBI)对据称俄罗斯插手去年美国大选的调查进展。
    
    DRW的Brien还表示，美国公债还受助于一则彭博的报导。报导称，中
国准备在适当的时候增持美国公债，因人民币兑美元汇率企稳。

    避险买盘推动美国10年期公债收益率           盘中触及美国大选
结束两日后11月10日以来最低2.129%，尾盘报2.143%。

    MUFG的利率策略师John Hermann认为，10年期公债收益率升穿3.00%
的风险很有限，因美国经济表现和特朗普的财政计划可能令市场失望。

    美国30年期公债价格           上扬22/32，收益率报2.807%，周一
报2.84%。 
    
    美国两年期公债收益率报1.294%，周一尾盘报1.306%。
    
       -----------------------1927 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-234/256    1.294    -0.012
    三年期公债                100-60/256    1.4181    -0.025
    五年期公债                100-52/256    1.7073    -0.033
    七年期公债                100-76/256    1.9543    -0.041
    10年期公债                102-24/256    2.1399    -0.040
    30年期公债                103-228/256    2.807    -0.033(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)

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