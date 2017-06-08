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美国债市：美国前FBI局长科米国会作证后美国公债收益率攀升
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2017年6月8日 / 晚上8点39分 / 2 个月前

美国债市：美国前FBI局长科米国会作证后美国公债收益率攀升

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 欧洲央行上调经济成长预估，下调通胀预估
    * 美国前FBI局长科米国会作证，市场无甚反应

    路透纽约6月8日 - 美国公债收益率周四上涨，因投资人未对美国前F
BI局长科米国会作证作出反应，转而关注美国联邦储备理事会(FED/美联
储)普遍预计将在下周加息。
    
    5月9日被美国总统特朗普撤职的科米周四在参议院情报委员会作证时
称，特朗普试图让他放弃调查前国家安全顾问弗林，令其受到干扰，但科
米也未就他是否认为总统想要妨碍司法表态。
    
    参议院正在调查，是否特朗普的竞选团队同俄罗斯共谋干预去年总统
大选。
    
    Jefferies货币市场分析师Tom Simons表示，我认为市场对这一情势
的判断没有那么大惊小怪，因没有任何确凿的证据证明高阶官员进行非法
活动，所以对人们对特朗普经济计划的看法并没有太大冲击。
    
    Seaport Global Holdings董事总经理 Tom di Galoma指出，对市场
而言，更重要的推动因素是下周预计会加息。
    
    利率期货走势显示，市场预计美联储铁定会在6月14日政策会议上加
息。
    
    欧洲央行周四决定维持利率不变，因欧元区经济反弹，加上央行总裁
德拉吉的讲话，一度带动美债收益率跟随德债收益率下跌。
    
    欧洲央行还表示，通胀迟滞意味着该行将继续向欧元区经济挹注刺激
措施。
    
    德拉吉在记者会上表示，在此次会议上没有讨论缩减资产购买计划，
欧洲央行将在较长时间内继续在市场上购买资产。
    
    欧洲央行预计今明两年通胀分别为1.5%和1.3%，3月预估分别为1.7%
和1.6%，这远低于央行略低于2%的目标。
    
    尾盘，美国10年期公债           价格跌4/32，收益率报2.193%，
高于周三尾盘的2.180%。

    美国30年期公债价格           下滑10/32，收益率报2.852%，周三
报2.837%。 
    
       -----------------------1941 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-220/256    1.3223    0.008
    三年期公债                100-28/256    1.4616    0.011
    五年期公债                99-254/256    1.7516    0.009
    七年期公债                100-4/256     1.9976    0.009
    10年期公债                101-160/256    2.192    0.012
    30年期公债                102-252/256    2.851    0.014(完) (编译 李军; 审校 母红)

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