美国债市：公债收益率攀升，静待下周新债供应和联储会议

* 美国财政部下周将标售三年、10年和30年期公债 * 美国利率市场对英国大选结果和前FBI局长作证反应冷淡 * 市场普遍预计美联储会在下周会议上升息 路透纽约6月9日 - 美国长期公债收益率周五升至一周高位，因在下 周新债标售和美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前投资者整固头寸。 市场普遍预计联储将在会上升息。 美国短期公债收益率也攀升，两年期公债收益率触及四周峰值。 投资者基本未受周四英国大选及美国前联邦调查局局长(FBI)科米在 参议院的证词影响。英国首相特雷莎梅领导的保守党在大选中失去了议会 多数席位的优势。 美国联邦调查局(FBI)前任局长科米指责总统特朗普解雇他，是试图 破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。 Voya Investment Management的宏观资产组合经理Guy Pecho说，市 场基本已不再对华盛顿的混乱局面作出反应。 “最初看到特朗普可能遭弹劾的故事时，市场反应强烈，我认为，那 是美国政府风波对市场影响最大的时期。自那以后，市场偃旗息鼓，处于 一种类似于后特朗普的时期，坦然接受各种与政府有关的事态变化。” 英国大选结束后，美国公债价格一度急升，10年期公债收益率低见2. 16%，但稍后反弹，市场整体呈现盘整态势。 英国保守党在大选中失去了议会多数席位的优势。英国将在几天后开 始退欧磋商。 “我们对今日事件的解读主要是，技术因素是导致公债价格回落的主 要原因，”BMO Capital Markets驻纽约的美国利率策略师Ian Lyngen说 。 他表示，公债抛售表明，市场在为下周的新债供应作准备。 美国财政部下周将标售共计560亿美元三年、10年和30年期公债公害 。标售前，交易商通常会卖出公债，为新债留出空间，从而导致收益率攀 升。 投资者还预计，美联储将在下周三结束的为期两天的政策会议上再度 升息。 美国10年期公债价格 尾盘跌3/32，收益率报2.204%，周 四尾盘为2.194%。稍早触及一周高位2.228%。 美国30年期公债价格 跌2/32，收益率报2.857%，高于周 四尾盘的2.855%，盘中一度触及一周高位2.883%。 短债方面，美国两年期公债收益率 尾盘报1.338%，高于周 四尾盘的1.322%，盘中升至四周高位1.351%。 -----------------------1849 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-214/256 1.3347 0.013 五年期公债 99-240/256 1.7631 0.008 10年期公债 101-144/256 2.1988 0.005 30年期公债 102-236/256 2.8541 -0.001(完) (编译 母红; 审校 李军)