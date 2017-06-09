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美国债市：公债收益率攀升，静待下周新债供应和联储会议
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2017年6月9日 / 晚上8点06分 / 2 个月前

美国债市：公债收益率攀升，静待下周新债供应和联储会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美国财政部下周将标售三年、10年和30年期公债
    * 美国利率市场对英国大选结果和前FBI局长作证反应冷淡
    * 市场普遍预计美联储会在下周会议上升息

    路透纽约6月9日 - 美国长期公债收益率周五升至一周高位，因在下
周新债标售和美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前投资者整固头寸。
市场普遍预计联储将在会上升息。

    美国短期公债收益率也攀升，两年期公债收益率触及四周峰值。

    投资者基本未受周四英国大选及美国前联邦调查局局长(FBI)科米在
参议院的证词影响。英国首相特雷莎梅领导的保守党在大选中失去了议会
多数席位的优势。
    
    美国联邦调查局(FBI)前任局长科米指责总统特朗普解雇他，是试图
破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。            

    Voya Investment Management的宏观资产组合经理Guy Pecho说，市
场基本已不再对华盛顿的混乱局面作出反应。

    “最初看到特朗普可能遭弹劾的故事时，市场反应强烈，我认为，那
是美国政府风波对市场影响最大的时期。自那以后，市场偃旗息鼓，处于
一种类似于后特朗普的时期，坦然接受各种与政府有关的事态变化。”

    英国大选结束后，美国公债价格一度急升，10年期公债收益率低见2.
16%，但稍后反弹，市场整体呈现盘整态势。

    英国保守党在大选中失去了议会多数席位的优势。英国将在几天后开
始退欧磋商。

    “我们对今日事件的解读主要是，技术因素是导致公债价格回落的主
要原因，”BMO Capital Markets驻纽约的美国利率策略师Ian Lyngen说
。

    他表示，公债抛售表明，市场在为下周的新债供应作准备。
    
    美国财政部下周将标售共计560亿美元三年、10年和30年期公债公害
。标售前，交易商通常会卖出公债，为新债留出空间，从而导致收益率攀
升。
    
    投资者还预计，美联储将在下周三结束的为期两天的政策会议上再度
升息。
    
    美国10年期公债价格           尾盘跌3/32，收益率报2.204%，周
四尾盘为2.194%。稍早触及一周高位2.228%。
    
    美国30年期公债价格           跌2/32，收益率报2.857%，高于周
四尾盘的2.855%，盘中一度触及一周高位2.883%。
    
    短债方面，美国两年期公债收益率          尾盘报1.338%，高于周
四尾盘的1.322%，盘中升至四周高位1.351%。
    
       -----------------------1849 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-214/256    1.3347    0.013
    五年期公债                99-240/256    1.7631    0.008
    10年期公债                101-144/256   2.1988    0.005
    30年期公债                102-236/256   2.8541   -0.001(完) (编译 母红; 审校 李军)

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