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2017年6月12日 / 晚上8点30分 / 2 个月前

美国债市：公债标售后收益率上涨，市场静待美联储会议

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 三年期公债标售需求强劲，抵消10年期公债标售需求平平的影响
    * 标售前，三年期、两年期公债收益率触及数周高位
    * 预计美联储周三加息，未来暗示不明朗

    路透纽约6月12日 - 美国公债收益率周一上涨，此前10年期公债标售
需求平平，抵消三年期公债需求强劲的影响，而对美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)周三政策前景的不确定性限制了收益率升势。
    
    在美国财政部标售240亿美元三年期公债后，公债收益率下滑。根据
财政部数据，此次标售认购倍数为约一年半最高。
    
    三年期公债标售后，三年期公债收益率触及日低1.478%，10年期公债
收益率跌至2.187%的日低。标售前，两年期公债          收益率触及一
个月高位1.359%，三年期公债收益率触及5月24日来最高的1.500%。
    
    不过在财政部发售200亿美元10年期公债后，收益率恢复升势。10年
期公债标售得标利率为2.195%，高于预期，标售需求平平。
    
    “在目前价格水准购买10年期公债，投资人可能有一些犹豫，”Will
iams Capital Group固定收益销售和交易部门主管David Coard谈及标售
需求平平时表示。
    
    财政部周二将标售120亿美元30年期长债。
    
    交易商静待周二美联储开始的为期两天货币政策会议，谨慎情绪限制
了公债收益率进一步走强。尽管市场普遍预计美联储将加息，但联储对未
来升息的预估和可能缩减资产负债表的暗示仍不明朗，投资人将密切关注
。
    
    “周三的会议很可能是高风险事件，”加拿大丰业银行美国公债交易
部门主管Charles Comiskey表示。
    
    分析师表示，美联储可能采取鹰派立场，暗示在今年稍晚缩表，并将
在12月再度加息。不过部分由于近期通胀软化的迹象，预计美联储也有可
能采取更偏鸽派的立场。
    
    指标10年期公债价格           尾盘跌3/32，收益率报2.211%，上
周五尾盘为2.199%。
        
    美国30年期公债           收益率报2.866%，上周五尾盘报2.853%
。
    
    美国三年期公债          价格尾盘跌1/32，收益率报1.489%，上周
五尾盘为1.478%。
    
       -----------------------1945 GMT------------------------- 
 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-204/256   1.355     0.020
    三年期公债                100-10/256   1.4861    0.008
    五年期公债                99-224/256   1.7764    0.013
    七年期公债                99-224/256   2.0193    0.012
    10年期公债                101-120/256  2.2092    0.010
    30年期公债                102-180/256  2.8648    0.012(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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